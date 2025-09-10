Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел

Осень — время наводить порядок в саду и готовить теплицы к следующему сезону. Многие дачники именно в этот период решаются на обработку конструкций от болезнетворных микроорганизмов и вредителей. Одним из самых доступных средств считаются дымовые шашки. Но выбор здесь не так прост, как может показаться: неправильное средство способно лишить вас не только урожая, но и самой теплицы.

Чем отличаются табачные и серные шашки

В магазинах садовод может найти разные виды шашек, но чаще всего выбор сводится к двум вариантам — серным и табачным. Каждая из них имеет свою специфику применения.

Табачная шашка уничтожает практически всех насекомых-вредителей и их личинок: паутинного клеща, белокрылку, тлю, листовертку, трипсов и многих других. Дополнительный плюс заключается в том, что во время обработки повышается уровень углекислого газа внутри теплицы. Это стимулирует фотосинтез, улучшает рост растений и способствует увеличению урожайности.

Такую шашку можно использовать даже в период вегетации — весной или летом, когда в теплице уже растут культуры. Растениям она не навредит, а вот насекомых обезвредит наверняка. Нередко табачным дымом обрабатывают и овощехранилища: это помогает не только обеззаразить помещение, но и дольше сохранить собранные овощи и корнеплоды, защищая их от усыхания или преждевременного прорастания.

Но у этого варианта есть и минус — грибковые инфекции и другие фитопатогены табачный дым уничтожает слабо. Поэтому в осенний период, когда главная цель — остановить распространение именно болезнетворных грибков, он оказывается малоэффективным.

Опасности серной шашки

Серная шашка — более радикальное средство. Она способна уничтожить практически всё живое в помещении: грызунов, насекомых, бактерии, грибки и вирусы. Но именно поэтому обращаться с ней нужно крайне осторожно.

Использовать её можно только в пустой теплице — растения после такого окуривания погибнут. Но и это не главный риск. При сгорании серы выделяется сернистый газ. В сочетании с влагой, которая в осенней теплице образует конденсат, он превращается в серную кислоту. Этот агрессивный состав вызывает коррозию металлических элементов и разрушает прозрачное покрытие.

Для деревянных теплиц, покрытых стеклом или плёнкой, серная шашка допустима. Однако для поликарбонатных конструкций её использование категорически противопоказано. Даже одна обработка может привести к помутнению покрытия, появлению трещин и сокращению срока службы теплицы.

Чем заменить серную шашку в теплице из поликарбоната

Если вы хотите обработать поликарбонатную теплицу осенью, лучше остановиться на специальных инсекто-фунгицидных шашках. Они эффективны против большинства грибковых заболеваний, но при этом безопасны для материала конструкции. Среди проверенных вариантов садоводы называют "Бомбер" и "Вист".

Эти средства позволяют провести профилактику и снизить риск заражения культур в следующем сезоне. А ещё их можно использовать регулярно, не опасаясь разрушения теплицы.

Как правильно подготовить теплицу к обработке

Чтобы обработка дымовыми шашками принесла максимальную пользу, важно соблюдать несколько правил:

Перед окуриванием уберите из теплицы все остатки растений, опавшие листья и сорняки. Хорошо промойте конструкции и инвентарь, чтобы снизить концентрацию возбудителей болезней. Используйте только те шашки, которые подходят для вашего типа теплицы. Закройте все щели и двери, чтобы дым равномерно заполнил пространство. После обработки дайте теплице проветриться, прежде чем заносить туда что-то ещё.

Такая подготовка позволит защитить конструкции от повреждений и сохранить будущий урожай.

Серная шашка кажется универсальным и доступным средством, но в теплицах из поликарбоната она больше вредит, чем помогает. Если не хотите лишиться конструкции, выбирайте более щадящие препараты и помните: здоровье урожая начинается с правильной подготовки теплицы.

