Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать

Садоводство редко бывает таким простым, как кажется на первый взгляд. Рядом с заботой о поливе и удобрениях стоит еще одна важная задача — правильно продумать соседство растений. Ведь даже самые ухоженные плодовые деревья могут годами страдать, если рядом с ними поселились неподходящие соседи. Эта невидимая конкуренция за свет, воду и питательные вещества способна существенно снизить урожайность.

Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сорт яблок "Гала"

Растения конфликтуют

Секрет неблагополучного соседства кроется в явлении аллелопатии. Одни растения выделяют вещества, которые угнетают рост других культур. Плюс не стоит забывать о борьбе за влагу и минералы, а также о том, что одни и те же вредители могут выбирать разные виды деревьев. Именно поэтому грамотное распределение посадок в саду играет не меньшую роль, чем выбор сортов.

Опасный сосед — грецкий орех

Грецкий орех известен как агрессивное дерево. Его корни и опавшие листья содержат юглон — вещество, способное тормозить развитие многих культур. Если яблони, груши или косточковые оказываются в зоне его влияния, они не только плохо плодоносят, но и постепенно теряют силы, вплоть до гибели. Поэтому орех лучше высаживать отдельно, вдали от основного сада.

Декоративные кустарники против урожая

Красивые и ароматные кустарники вроде сирени или чубушника редко воспринимаются как соперники плодовых деревьев. Но их корни разрастаются столь активно, что вытягивают из почвы значительную часть влаги и питательных веществ. В результате рядом растущие яблони или груши начинают заметно слабеть и хуже образовывать завязи.

Картофель и яблони: союз во вред

Картофель в приствольных кругах яблонь — частая ошибка садоводов. Эта культура меняет структуру почвы, нарушает ее аэрацию и способствует развитию парши. Корни деревьев начинают страдать от нехватки воздуха и питания, а сам картофель привлекает болезни, которые легко перекидываются на яблоню.

Конфликт косточковых

Абрикос, вишня и черешня — культуры одного семейства, но это не значит, что они хорошо уживаются рядом. Наоборот, опыт многих садоводов показывает: при соседстве этих деревьев плодоношение ухудшается, урожай становится скуднее. Причины до конца не изучены, но практика подтверждает: лучше разделять такие посадки.

Вред от калины

Калина — еще один нежелательный сосед для яблони. Она притягивает тлю, которая быстро распространяется по всему саду. Вредитель ослабляет дерево, высасывает соки из молодых побегов, и часть урожая неизбежно теряется.

Малина и конкуренция за влагу

Малина — культура с агрессивной корневой системой. Она быстро разрастается и конкурирует с соседними деревьями, особенно с молодыми яблонями и грушами. Саженцы в первые годы после посадки особенно чувствительны к недостатку влаги, и соседство с малиной часто тормозит их развитие.

Береза: скрытый враг

Береза — одно из самых «жадных» деревьев. Ее мощные корни забирают из почвы огромное количество воды, иссушая землю вокруг. Если плодовые деревья оказываются в зоне действия березы, они начинают страдать от засухи, даже если поливы регулярные. Такое соседство всегда оборачивается потерями для урожая.

Как правильно спланировать сад

Чтобы избежать проблем, важно учитывать совместимость растений еще на этапе закладки сада. Стоит заранее определить зоны для разных культур, разделить декоративные и плодовые насаждения, а также оставить расстояние между деревьями с мощной корневой системой и более нежными саженцами.

Грамотное планирование поможет не только сохранить здоровье деревьев, но и увеличить продуктивность сада. Ведь иногда причина скудных урожаев кроется вовсе не в уходе или климате, а в том, что растения просто не могут ужиться друг с другом.

Уточнения

Я́блоня — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

