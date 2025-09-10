Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Южное солнце улыбается, а в глубине тлеет смерть: чем опасно Чёрное море
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Жизнь во Вселенной уже не кажется фантастикой: найден первый реальный след
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Забудьте об уборке на месяц: раскроем секрет профессиональных клинеров
Готовим пасту, которая выглядит дорого, но стоит копейки: рецепт с лисичками и сливками
45 000 км по Андам: как инки построили самую длинную горную дорогу в истории
Секрет долголетия на тарелке: простые продукты, которые делают чудеса — а стоят копейки
Миска у стены превращает кошку в беззащитную мишень: древний инстинкт не даёт ей спокойно попить

Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать

4:17
Садоводство

Садоводство редко бывает таким простым, как кажется на первый взгляд. Рядом с заботой о поливе и удобрениях стоит еще одна важная задача — правильно продумать соседство растений. Ведь даже самые ухоженные плодовые деревья могут годами страдать, если рядом с ними поселились неподходящие соседи. Эта невидимая конкуренция за свет, воду и питательные вещества способна существенно снизить урожайность.

Сорт яблок "Гала"
Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сорт яблок "Гала"

Растения конфликтуют

Секрет неблагополучного соседства кроется в явлении аллелопатии. Одни растения выделяют вещества, которые угнетают рост других культур. Плюс не стоит забывать о борьбе за влагу и минералы, а также о том, что одни и те же вредители могут выбирать разные виды деревьев. Именно поэтому грамотное распределение посадок в саду играет не меньшую роль, чем выбор сортов.

Опасный сосед — грецкий орех

Грецкий орех известен как агрессивное дерево. Его корни и опавшие листья содержат юглон — вещество, способное тормозить развитие многих культур. Если яблони, груши или косточковые оказываются в зоне его влияния, они не только плохо плодоносят, но и постепенно теряют силы, вплоть до гибели. Поэтому орех лучше высаживать отдельно, вдали от основного сада.

Декоративные кустарники против урожая

Красивые и ароматные кустарники вроде сирени или чубушника редко воспринимаются как соперники плодовых деревьев. Но их корни разрастаются столь активно, что вытягивают из почвы значительную часть влаги и питательных веществ. В результате рядом растущие яблони или груши начинают заметно слабеть и хуже образовывать завязи.

Картофель и яблони: союз во вред

Картофель в приствольных кругах яблонь — частая ошибка садоводов. Эта культура меняет структуру почвы, нарушает ее аэрацию и способствует развитию парши. Корни деревьев начинают страдать от нехватки воздуха и питания, а сам картофель привлекает болезни, которые легко перекидываются на яблоню.

Конфликт косточковых

Абрикос, вишня и черешня — культуры одного семейства, но это не значит, что они хорошо уживаются рядом. Наоборот, опыт многих садоводов показывает: при соседстве этих деревьев плодоношение ухудшается, урожай становится скуднее. Причины до конца не изучены, но практика подтверждает: лучше разделять такие посадки.

Вред от калины

Калина — еще один нежелательный сосед для яблони. Она притягивает тлю, которая быстро распространяется по всему саду. Вредитель ослабляет дерево, высасывает соки из молодых побегов, и часть урожая неизбежно теряется.

Малина и конкуренция за влагу

Малина — культура с агрессивной корневой системой. Она быстро разрастается и конкурирует с соседними деревьями, особенно с молодыми яблонями и грушами. Саженцы в первые годы после посадки особенно чувствительны к недостатку влаги, и соседство с малиной часто тормозит их развитие.

Береза: скрытый враг

Береза — одно из самых «жадных» деревьев. Ее мощные корни забирают из почвы огромное количество воды, иссушая землю вокруг. Если плодовые деревья оказываются в зоне действия березы, они начинают страдать от засухи, даже если поливы регулярные. Такое соседство всегда оборачивается потерями для урожая.

Как правильно спланировать сад

Чтобы избежать проблем, важно учитывать совместимость растений еще на этапе закладки сада. Стоит заранее определить зоны для разных культур, разделить декоративные и плодовые насаждения, а также оставить расстояние между деревьями с мощной корневой системой и более нежными саженцами.

Грамотное планирование поможет не только сохранить здоровье деревьев, но и увеличить продуктивность сада. Ведь иногда причина скудных урожаев кроется вовсе не в уходе или климате, а в том, что растения просто не могут ужиться друг с другом.

Уточнения

Я́блоня — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Садоводство, цветоводство
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Домашние животные
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Популярное
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной

Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.

Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Три гигантских экскаватора: как они изменили мир землеройных машин Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
Последние материалы
Секрет долголетия на тарелке: простые продукты, которые делают чудеса — а стоят копейки
Миска у стены превращает кошку в беззащитную мишень: древний инстинкт не даёт ей спокойно попить
Требовали огромную сумму: Мария Погребняк стала жертвой аферистов, и вот детали их хитрой схемы
Индийский молоток против русского слова: мигрантов на стройках станет больше
Будет ли газовый шок? В Казахстане планируют массовый перевод транспорта на метан
Коротко, асимметрично, с хитростью: топ-3 прически, которые визуально делают лицо стройнее
Россияне рискуют лишиться участков: вот за что теперь изымают землю
Секреты инвазивных видов: учёные нашли общие черты у самых агрессивных растений
Трюк с капустой, о котором соседям не расскажешь: свежесть до весны гарантирована
Мир сюрреализма: 10 странных мест, куда стоит поехать хоть раз в жизни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.