Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови

Сохранить морковь до весны — задача не из лёгких: корнеплоды быстро теряют влагу, становятся вялыми или начинают гнить. Но существует старый, почти забытый способ, который помогает избежать потерь урожая. Секрет — в использовании рябиновых листьев.
Сначала корнеплоды очищают от земли, аккуратно срезают ботву и оставляют на солнце на два дня для просушки. Далее необходимо перебрать урожай: убрать гнилые и повреждённые экземпляры, оставив только здоровые, крепкие плоды.
Подготовленную морковь складывают в ящики и пересыпают сухими рябиновыми листьями. Этот материал выполняет сразу несколько функций:
обладает антибактериальными и антисептическими свойствами;
препятствует распространению болезней и плесени;
впитывает излишнюю влагу, что защищает урожай от гниения.
После укладки ящики рекомендуется на неделю поставить в тёмное и прохладное место для стабилизации. Затем их переносят в помещение, где поддерживается температура +1…+2 °C и влажность около 85-90%. В таких условиях морковь сохранит сочность и плотность до самой весны.
Метод подходит не только для моркови — рябиновые листья можно использовать и для других овощей, требующих долгого хранения.
Уточнения
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
