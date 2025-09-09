Зимний отпуск для георгинов: как превратить кладовку в уютный спа-салон для растений

Георгины радуют пышным цветением всё лето, но чтобы луковицы благополучно дожили до весны, их нужно правильно убрать на хранение. Многие дачники традиционно отправляют корневища в погреб или подвал, где держится стабильная температура и высокая влажность. Но что делать, если подвала нет? Оказывается, есть несколько проверенных способов сохранить посадочный материал до следующего сезона.
Классический метод, который можно реализовать даже в квартире. Корневища укладываются в деревянный ящик, пересыпаются сухим песком и размещаются на балконе или в прохладном помещении. Важно, чтобы клубни не соприкасались друг с другом, а сверху ящик прикрывался мешковиной или плотной бумагой для защиты от пересыхания и перепадов температуры.
Торф удерживает влагу и создаёт стабильный микроклимат. На дно ёмкости насыпается слой материала, затем раскладываются корневища и сверху снова присыпаются торфом. Такая "подушка" предотвращает пересыхание и сохраняет естественную структуру клубней. Хранить ёмкость лучше в прохладном и тёмном месте — подвале, лоджии или неотапливаемой кладовой.
Если нет возможности использовать большие ящики с песком или торфом, подойдут опилки, особенно хвойные. Они не вытягивают влагу так сильно и хорошо защищают посадочный материал. Корневища можно сложить в бумажные пакеты, пересыпав стружкой, и убрать в холодильник или другое прохладное место.
Правильно сохранив георгины, весной можно снова наслаждаться их цветением, не тратя деньги на новые клубни.
Георги́на также (в неспециализированной литературе) георги́н (лат. Dahlia), — род многолетних травянистых растений семейства Астровые (Сложноцветные) с клубневидными корнями и крупными цветками яркой окраски.
