Зимний отпуск для георгинов: как превратить кладовку в уютный спа-салон для растений

2:10
Садоводство

Георгины радуют пышным цветением всё лето, но чтобы луковицы благополучно дожили до весны, их нужно правильно убрать на хранение. Многие дачники традиционно отправляют корневища в погреб или подвал, где держится стабильная температура и высокая влажность. Но что делать, если подвала нет? Оказывается, есть несколько проверенных способов сохранить посадочный материал до следующего сезона.

Георгины
Фото: commons.wikimedia.org by User:Nino Barbieri, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Георгины

Хранение в песке

Классический метод, который можно реализовать даже в квартире. Корневища укладываются в деревянный ящик, пересыпаются сухим песком и размещаются на балконе или в прохладном помещении. Важно, чтобы клубни не соприкасались друг с другом, а сверху ящик прикрывался мешковиной или плотной бумагой для защиты от пересыхания и перепадов температуры.

Торф — надёжный защитник

Торф удерживает влагу и создаёт стабильный микроклимат. На дно ёмкости насыпается слой материала, затем раскладываются корневища и сверху снова присыпаются торфом. Такая "подушка" предотвращает пересыхание и сохраняет естественную структуру клубней. Хранить ёмкость лучше в прохладном и тёмном месте — подвале, лоджии или неотапливаемой кладовой.

Опилки для компактного хранения

Если нет возможности использовать большие ящики с песком или торфом, подойдут опилки, особенно хвойные. Они не вытягивают влагу так сильно и хорошо защищают посадочный материал. Корневища можно сложить в бумажные пакеты, пересыпав стружкой, и убрать в холодильник или другое прохладное место.

Важные нюансы

  • Перед закладкой клубни нужно хорошо просушить.
  • Обязательно удалить повреждённые или подгнившие части.
  • Оптимальная температура хранения — от +3 до +7 °C.
  • Важно регулярно проверять состояние корневищ зимой и при необходимости убирать подгнившие экземпляры.

Правильно сохранив георгины, весной можно снова наслаждаться их цветением, не тратя деньги на новые клубни.

Уточнения

Георги́на также (в неспециа­лизи­рованной литературе) георги́н (лат. Dahlia), — род многолетних травянистых растений семейства Астровые (Сложноцветные) с клубневидными корнями и крупными цветками яркой окраски.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
