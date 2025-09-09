Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Картофель выкопан — что дальше? Секрет урожая кроется в одном сидерате

Садоводство

После уборки картофеля почва сильно истощается, ведь этот корнеплод забирает много питательных веществ. Чтобы восстановить её плодородие, опытные дачники советуют сразу же засеять грядки сидератами. За осень и зиму зелёная масса перепревает и улучшает структуру земли, готовя её к следующему сезону.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Какой сидерат лучше всего подходит после картофеля

Наиболее удачный выбор — белая горчица. Она быстро всходит, насыщает почву азотом, калием и фосфором, а также создаёт неблагоприятные условия для вредителей, поражающих картофель. По наблюдениям агрономов, урожайность после такой посадки может увеличиться примерно на 50%, и это позволяет даже обойтись без дополнительных удобрений.

Как правильно посеять горчицу

  1. Сразу после уборки картофеля грядку нужно разрыхлить.

  2. Семена белой горчицы равномерно распределяются по поверхности.

  3. Сверху семена присыпаются землёй.

  4. До наступления холодов растения успеют дать зелёную массу, которую осенью заделывают в почву или оставляют под снегом для перегнивания.

Благодаря такому приёму земля "отдыхает" и восстанавливается, а весной снова готова к высадке овощей без риска получить скудный урожай.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
