Луковицы, которые спасут весну от серости: сажать их нужно прямо сейчас

Садоводство

Ошибиться с посадкой проще простого: слишком рано — ростки погибнут от первых заморозков, слишком поздно — земля промёрзнет, и луковицы просто сгниют. Но сентябрь считается золотым временем для посадки: именно тогда растения успевают укорениться и спокойно пережить зиму.

Луковицы тюльпанов, нарциссов и лилий
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Луковицы тюльпанов, нарциссов и лилий

Совет прост: после посадки добавьте слой мульчи — это станет естественным щитом от мороза и лишней влаги.

Луковицы, которые стоит высадить в сентябре

  • Нарциссы
    Жёлтые нарциссы — классика весны. Сажают их на глубину 10-15 см, на расстоянии около 10 см друг от друга, в хорошо дренированную почву. Лучше выбирать солнечные места или полутень. Полив сразу после посадки закрепит результат, но переувлажнение стоит избегать.
  • Крокусы
    Эти цветы появляются одними из первых — часто уже в феврале. В горшках они смотрятся не хуже, чем на клумбах. Главное — солнечное место и лёгкая почва. Их яркие лепестки богаты пыльцой, поэтому крокусы станут магнитом для первых весенних насекомых.
  • Аллиумы
    Стройные, с крупными шарами соцветий, они не только украшают сад, но и помогают бороться с тлей на розах. Сентябрь — их время, но можно сажать и в октябре. Любят солнце и сухую землю.
  • Подснежники
    Кажутся хрупкими, но прекрасно справляются с холодом. Сажают их неглубоко — всего на 5 см. Предпочитают влажную и плодородную почву, полутень или тень.
  • Анемоны
    Перед посадкой их клубни замачивают в воде на ночь. Нужна лёгкая почва с добавлением компоста и мульчи. В награду — яркие ковры цветения с мая по июль.
  • Мускари
    "Виноградные гиацинты" быстро разрастаются, поэтому лучше смотрятся в горшках или контейнерах. Цветут синим, белым или даже розовым и наполняют сад лёгким ароматом.
  • Амариллис
    Хотите цветы к Рождеству? Тогда несколько луковиц стоит высадить уже в сентябре. Через 7-10 недель они порадуют крупными цветами — эффектный акцент в зимние праздники.

Важное напоминание

Сентябрь — идеальный месяц для посадки. Именно в это время луковицы получают шанс укорениться и пережить зиму без стресса. И тогда весной сад подарит то самое ощущение чуда: яркие крокусы, первые подснежники, роскошные нарциссы и благородные аллиумы.

Уточнения

Лу́ковица (лат. búlbus) — видоизменённый, обычно подземный побег растений с утолщённым коротким плоским стеблем (донцем) и разросшимися мясистыми либо плёнчатыми бесцветными основаниями листьев (чешуями), запасающими воду и питательные вещества, также служащие органом вегетативного размножения.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
