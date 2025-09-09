Пышные соцветия без хлопот: замена гортензий, которая удивит

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Гортензии часто становятся украшением сада, но далеко не всегда они чувствуют себя комфортно. Эти капризные красавицы требуют особых условий — кислой почвы, регулярного ухода и правильного полива. Если же участок не подходит, лучше заранее подумать о растениях-альтернативах, которые подарят тот же декоративный эффект, но без лишних хлопот.

Сирень
Фото: commons.wikimedia.org by Andre Carrotflower, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сирень

Чем заменить гортензии

Есть несколько вариантов, которые станут достойной заменой:

  • Сирень. Её аромат и пышное цветение весной создают особую атмосферу. К тому же сирень гораздо менее требовательна к почве.
  • Буддлея. Её часто называют "кустом-бабочкой", ведь соцветия собирают множество насекомых-опылителей. Цветёт до поздней осени.
  • Калина. Эффектные шары соцветий напоминают гортензию, а сама калина более устойчива к условиям.
  • Рододендрон. Любит кислую почву, но переносит перепады лучше, чем гортензия.
  • Спирея. Цветёт обильно, легко формируется при обрезке и подходит для живых изгородей.

Почему стоит задуматься об альтернативах

Гортензии не всегда справляются с изменчивым климатом: холодные зимы, засушливое лето и нехватка влаги часто приводят к слабому цветению. Кроме того, они подвержены заболеваниям, если не соблюдать все правила ухода. Замена на более выносливые культуры позволит сэкономить силы и время, сохраняя при этом красоту сада.

Маленький секрет садовода

Комбинируя растения с разным периодом цветения, можно создать непрерывный поток красок — от весенних сиреней до осенней буддлеи. В итоге сад будет радовать с ранней весны до первых заморозков.

Уточнения

Сире́нь (лат. Syrínga) — род кустарников, принадлежащий семейству Маслиновые (лат. Oleaceae). Род включает виды, распространённые в диком состоянии в Юго-Восточной Европе (Венгрия, Балканы) и в Азии, преимущественно в Китае.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
