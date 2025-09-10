Три редчайших пиона, которых вы не увидите у соседей даже в самый пышный сезон цветения

Редкие пионы — это не только коллекционная гордость, но и способ задать саду тон, которого не добиться "классикой" в розово-белой гамме. Если хочется удивить и себя, и соседей, присмотритесь к трём направлениям: жёлтоцветковые формы и ИТО-гибриды, графичный пион тонколистный и "почти чёрные" сорта с бархатными лепестками.
Жёлтая окраска долго считалась редкостью у травянистых пионов. В природе её дают отдельные виды и группы.
Где сажать: солнце 6+ часов, дренированный суглинок, без застоя воды. В миксбордере жёлтые сорта хороши с голубыми и фиолетовыми злаками/шалфеями; у дома — как солитёры на фоне спокойной зелени.
Пион тонколистный (узколистный, "воронец") — редкий степной вид, который в саду ведёт себя удивительно дисциплинированно. Шаровидный куст до 30-60 см украшает ажурная, "хвойная" листва; в мае одновременно раскрываются ярко-красные, обычно простые цветки 8-12 см с золотистыми тычинками. Сортовая палитра держится в красном диапазоне, но отличается габитусом:
Little Rhyme — округлый, до 40 см, раннее цветение, сизо-зелёная "игольчатая" листва.
Early Scout — 50 см, вишнёво-красные венчики до 10 см.
Tiny Tim — низкорослый (около 30 см), полумахровые "шапки".
Плюсы: зимостоек, не вылеживает посадки, десятилетиями сохраняет форму. Идеален для переднего плана, рокариев и сухих солнечных мест. К почве требователен меньше, чем "гибридная классика", но не любит тяжёлых, кислых, заболоченных участков.
Абсолютно чёрных пионов нет, но существуют сорта с настолько плотной пигментацией, что при косом солнце или в букетах они кажутся почти угольными.
Chocolate Soldier — травянистый, 70-80 см, "японская" форма цветка 16-18 см: от шоколадного к свекольно-бордовому, в центре — узкие видоизменённые тычинки с жёлтой каймой.
Black Panther — древовидный до 1,5 м, тёмно-алые полумахровые чаши до 18 см с "шоколадным" отливом; зимостоек до -30 °C.
Obsidian — молочноцветковый гибрид с густо-бордовыми, почти чёрными лепестками; стебли и плодолистики тоже темноватые, на каждом побеге до трёх ароматных бутонов.
Секрет экспрессии: сажать на полном солнце и на фоне светлой листвы или светлого мощения — оттенок "почернеет" визуально. В срезке тёмные сорта обычно еще сильнее темнеют.
Глубина — критична: верх возобновляющих почек на 3-5 см ниже уровня почвы (для древовидных — чуть мельче). Сильное заглубление "съедает" цветение.
Питание — умеренное: весной — азот+калий, после цветения — фосфор+калий; без переизбытка органики.
Воздух и свет: без плотной тени и без конкуренции корней крупных деревьев; мульча — рыхлая, не прилипает к шейке.
Уточнения
Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы). Единственный род семейства Пионовые (Paeoniaceae), ранее род относили к семейству Лютиковых (Ranunculaceae).
