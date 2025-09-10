Три редчайших пиона, которых вы не увидите у соседей даже в самый пышный сезон цветения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:53
Садоводство

Редкие пионы — это не только коллекционная гордость, но и способ задать саду тон, которого не добиться "классикой" в розово-белой гамме. Если хочется удивить и себя, и соседей, присмотритесь к трём направлениям: жёлтоцветковые формы и ИТО-гибриды, графичный пион тонколистный и "почти чёрные" сорта с бархатными лепестками.

желтый и черный пионы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
желтый и черный пионы

1) Жёлтые пионы: от дикой ботаники к ИТО-революции

Жёлтая окраска долго считалась редкостью у травянистых пионов. В природе её дают отдельные виды и группы.

  • Пион Делавея — листопадный кустарник с коричневато-зелёными стеблями и светло-жёлтыми, часто с пурпурным пятном у основания лепестков, цветками. Высота форм колеблется от 20 до 180 см, цветёт в июне.
  • Пион Млокосевича (группа флавонов) — травянистый вид с ярко-жёлтыми простыми цветками до 12 см и сизо-зелёной листвой; стартует уже в середине мая. Близки по облику пионы Стевена и Витмана.
    Кульминация "жёлтой" темы — ИТО-гибриды, полученные от скрещивания древовидных и травянистых пионов. Они сочетают прочные стебли, выносливость и насыщенный лимонно-медовый спектр.
  • Bartzella — мощные полумахровые "солнца" 15-25 см на крепких стеблях, куст до 90-100 см.
  • Lemon Dream — компактный, морозостойкий, на одном кусте одновременно распускаются розовые, жёлтые и двуцветные бутоны.
  • Prairie Charm — нежно-жёлтые лепестки с розоватым тоном и бордовыми "вспышками" у центра.
  • Joanna Marlene — перетекающие кремово-розовые и абрикосовые градиенты.

Где сажать: солнце 6+ часов, дренированный суглинок, без застоя воды. В миксбордере жёлтые сорта хороши с голубыми и фиолетовыми злаками/шалфеями; у дома — как солитёры на фоне спокойной зелени.

2) Тонколистный пион: графика и ранняя вспышка

Пион тонколистный (узколистный, "воронец") — редкий степной вид, который в саду ведёт себя удивительно дисциплинированно. Шаровидный куст до 30-60 см украшает ажурная, "хвойная" листва; в мае одновременно раскрываются ярко-красные, обычно простые цветки 8-12 см с золотистыми тычинками. Сортовая палитра держится в красном диапазоне, но отличается габитусом:

Little Rhyme — округлый, до 40 см, раннее цветение, сизо-зелёная "игольчатая" листва.

Early Scout — 50 см, вишнёво-красные венчики до 10 см.

Tiny Tim — низкорослый (около 30 см), полумахровые "шапки".

Плюсы: зимостоек, не вылеживает посадки, десятилетиями сохраняет форму. Идеален для переднего плана, рокариев и сухих солнечных мест. К почве требователен меньше, чем "гибридная классика", но не любит тяжёлых, кислых, заболоченных участков.

3) "Чёрные" пионы: игра света и бархата

Абсолютно чёрных пионов нет, но существуют сорта с настолько плотной пигментацией, что при косом солнце или в букетах они кажутся почти угольными.

Chocolate Soldier — травянистый, 70-80 см, "японская" форма цветка 16-18 см: от шоколадного к свекольно-бордовому, в центре — узкие видоизменённые тычинки с жёлтой каймой.

Black Panther — древовидный до 1,5 м, тёмно-алые полумахровые чаши до 18 см с "шоколадным" отливом; зимостоек до -30 °C.

Obsidian — молочноцветковый гибрид с густо-бордовыми, почти чёрными лепестками; стебли и плодолистики тоже темноватые, на каждом побеге до трёх ароматных бутонов.

Секрет экспрессии: сажать на полном солнце и на фоне светлой листвы или светлого мощения — оттенок "почернеет" визуально. В срезке тёмные сорта обычно еще сильнее темнеют.

Посадка и уход в трёх тезисах

  1. Глубина — критична: верх возобновляющих почек на 3-5 см ниже уровня почвы (для древовидных — чуть мельче). Сильное заглубление "съедает" цветение.

  2. Питание — умеренное: весной — азот+калий, после цветения — фосфор+калий; без переизбытка органики.

  3. Воздух и свет: без плотной тени и без конкуренции корней крупных деревьев; мульча — рыхлая, не прилипает к шейке.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы). Единственный род семейства Пионовые (Paeoniaceae), ранее род относили к семейству Лютиковых (Ranunculaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
