Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гардероб рушится без этих вещей: проверка, которую стоит пройти каждой
Как деталь от немецкого кроссовера прижилась в отечественной машине: владелец нашёл изящное решение для Гранты
Секретные ниши и магия зеркал: 6 приёмов, где спрятать вещи в ванной, чтобы было и стильно, и удобно
Вчера мурчала, сегодня царапает: что стоит за внезапной агрессией любимца
Шенген становится лотереей: где россиян ещё ждут, а где отпуск под большим вопросом
Тревога уходит незаметно: эти ежедневные действия помогают улучшить самочувствие
Австралийские шахтёры сорвали куш: невероятная находка, изменившая их жизнь
Никогда не делайте этого после тренировки: вот что разрушит ваши мышцы и результаты
Вечная загадка скользкого льда решена: дело вовсе не в тонкой водяной плёнке

Красивые дорожки и пышные клумбы могут обернуться бедой — о чём забывают садоводы

3:12
Садоводство

Создать красивый и гармоничный сад гораздо сложнее, чем просто посадить любимые цветы и проложить несколько дорожек. Главная ошибка многих дачников — перегруженность: слишком много тропинок, клумб и ярких деталей превращают участок в хаотичный лабиринт. Избежать этого помогает продуманное планирование.

Освещение в саду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Освещение в саду

Анализ и зонирование

Начало работы — это план. На нём отмечаются постройки, крупные деревья, рельеф и стороны света. Важно заранее определить, где будет парадная зона, где отдых, где хозяйственные постройки или детская площадка. После этого обозначаются ключевые маршруты: от дома к калитке, гаражу или месту отдыха. Именно они становятся основой дорожной сети.

Планировка дорожек

Дорожки должны соединять важные точки, а не прокладываться ради красоты. Главные маршруты делают шириной около метра, чтобы могли разойтись два человека. Лучше всего использовать долговечные материалы — плитку, камень или кирпич. Второстепенные тропинки могут быть уже и извилистее, оформлены гравием или шаговыми плитами.

Желательно ограничиться двумя материалами для всего участка. Это создаёт единство и избавляет от пестроты. Плавные линии всегда смотрятся естественнее прямых углов.

Планировка клумб

Несколько крупных цветников смотрятся гармоничнее, чем множество маленьких. Удачное размещение — вдоль забора, рядом с дорожками, у фундамента дома или вокруг деревьев. Цветовую гамму лучше ограничить 2-4 основными оттенками, повторяя одни и те же растения в разных зонах. Так возникает ритм и цельность.

Акцентные яркие тона (красный, оранжевый, жёлтый) используют дозированно. Важно, чтобы клумбы были декоративны весь сезон, поэтому стоит комбинировать цветущие виды с растениями с красивой листвой и фактурой.

Значение пустоты

Открытые зоны — газон, площадка для отдыха или мощёная поверхность — не признак недоработки, а необходимая часть композиции. Именно пустота подчёркивает красоту клумб и дорожек. Оптимально, когда плотная застройка и посадки занимают не более 60% участка, остальное остаётся "воздухом".

Как избежать перегруза

  • Выбрать стиль (регулярный, пейзажный, кантри) и придерживаться его.
  • Соотносить элементы с масштабом участка: крупные детали на маленьком дворе будут смотреться тяжеловесно.
  • Не загущать посадки — растениям нужно пространство для роста.
  • Временные пустоты можно закрывать однолетниками.
  • Регулярно смотреть на участок со стороны и убирать лишнее.

Продуманное сочетание дорожек, клумб и открытых пространств создаёт ощущение уюта и гармонии. Такой сад всегда выглядит просторнее и изящнее, чем участок, перегруженный деталями.

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками. Также в саду могут произрастать декоративные растения, а также присутствовать элементы огорода.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Домашние животные
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Домашние животные
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Популярное
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной

Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.

Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Последние материалы
Красивые дорожки и пышные клумбы могут обернуться бедой — о чём забывают садоводы
Вчера мурчала, сегодня царапает: что стоит за внезапной агрессией любимца
Шенген становится лотереей: где россиян ещё ждут, а где отпуск под большим вопросом
Тревога уходит незаметно: эти ежедневные действия помогают улучшить самочувствие
Австралийские шахтёры сорвали куш: невероятная находка, изменившая их жизнь
Вечная загадка скользкого льда решена: дело вовсе не в тонкой водяной плёнке
Никогда не делайте этого после тренировки: вот что разрушит ваши мышцы и результаты
Аппетитная корочка получается не у всех: есть приём, который меняет весь результат
Мелкие хулиганы: Мария Погребняк выяснила, кто не прав в скандале Крида и Мизулиной
От навязчивой идеи до мирового чуда: 50 лет труда британца превратили безумие в достопримечательность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.