Торфяные таблетки своими руками: способ сэкономить и получить рекордную рассаду

Садоводство

Торфяные таблетки — удобный и доступный вариант для выращивания рассады и укоренения черенков. Они обеспечивают хороший воздухообмен, сохраняют влагу и помогают растениям развиваться без риска загнивания. Сделать такие таблетки можно своими руками, не тратя деньги на покупные аналоги.

Огород
Фото: commons.wikimedia.org by southernfoodwaysalliance, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Огород

Подготовка торфа

Сначала торф очищается от мусора, корней и крупных включений. Куски разминаются до однородного состояния — в нём не должно остаться элементов, мешающих тонким корешкам растений. Для измельчения можно использовать обычную толкушку.

Смешивание субстрата

Чтобы получить правильный состав, торф соединяется с кокосовым субстратом.

  1. Кокосовое волокно заливают небольшим количеством воды и оставляют до набухания.

  2. Массу тщательно перемешивают.

  3. К ней добавляют половину подготовленного торфа и снова перемешивают.

  4. Смесь должна легко собираться в плотный комок. Если ком разваливается, добавляется немного воды.

Хороший субстрат сохраняет форму и не рассыпается, что делает прессование таблеток простым.

Формирование таблеток

Для придания формы используется втулка или цилиндрическая форма. Смесь плотно утрамбовывается внутрь, затем заготовка выкладывается на плёнку. Каждую таблетку рекомендуется обернуть пищевой плёнкой, оставив внизу небольшое отверстие для отвода лишней влаги и поступления воды при поливе.

Использование и пересадка

Рассаду в таких таблетках пересаживают, когда корни полностью оплетают субстрат. Таблетка вместе с растением переносится в контейнер или грунт и слегка присыпается землёй. Оболочку можно не снимать: корни без труда её пробивают.

Торфяные таблетки универсальны — они подходят для большинства культур, особенно теплолюбивых и с долгим сроком прорастания. Кроме того, они не имеют срока годности и сохраняют свойства многие годы.

Уточнения

Торф (устар. турф) — осадочная рыхлая горная порода, находящая применение как горючее полезное ископаемое. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
