Под снегом рождается урожай: секреты зимней свёклы, о которых знают не все

Посадка свёклы под зиму — способ получить ранний урожай и облегчить весенние хлопоты. Осенью семена закладываются в грунт и проходят естественную закалку, что делает растения более устойчивыми к болезням и перепадам температуры. Но чтобы метод действительно сработал, важно соблюдать несколько правил.
Нельзя высаживать свёклу на одном и том же месте несколько лет подряд. Лучшие предшественники — лук, томаты, горох, фасоль, тыквенные культуры. А вот после моркови, картофеля и капусты посадка нежелательна: корнеплод будет слабым и мелким.
Свёкла плохо развивается на кислых грунтах. Чтобы исправить ситуацию, стоит заранее внести в почву доломитовую муку или древесную золу. Эти добавки снижают кислотность и улучшают структуру земли.
Семена заделываются на глубину около 3 см. Между бороздками оставляют не менее 20 см, чтобы растениям хватало места для роста. Важно не располагать борозды вплотную к краю грядки — там семена чаще вымерзают.
Для защиты посадок почву накрывают слоем органического материала. Подойдут сухие листья, опилки или торф. Такая "шуба" предохраняет семена от вымерзания и сохраняет влагу.
Соблюдение этих правил позволяет весной увидеть дружные всходы и собрать более ранний урожай свёклы, чем при обычной весенней посадке.
Уточнения
Свёкла обыкнове́нная (диал. на юге России буря́к, бура́к; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.
