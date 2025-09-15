Лук любит перемены: где поселить его осенью, чтобы весной собрать горы витаминов, а не слёзы разочарования

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Осенняя посадка лука — удачное решение для дачников, которые хотят получить ранний и богатый урожай весной. Однако важно помнить: результат во многом зависит не только от качества севка и ухода, но и от того, где именно будет разбита грядка. Севооборот — одно из главных правил агротехники, и пренебрегать им нельзя. Если сажать лук на одном месте или после неподходящих культур, в почве накапливаются болезни и вредители, которые легко уничтожают будущий урожай.

Лук под зиму на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лук под зиму на грядке

Лучшие предшественники для лука

Чтобы лук хорошо прижился осенью и дал крупные, здоровые луковицы летом, выбирайте участки, где в этом году росли:

  • Огурцы: после них в земле остаётся достаточно органики.
  • Горох: обогащает почву азотом, что полезно для старта озимого лука.
  • Фасоль и бобы: работают по тому же принципу, улучшая структуру и плодородие грунта.
  • Капуста: оставляет после себя рыхлую, удобренную почву.
  • Кабачки и патиссоны: после них земля не истощена на фосфор и калий, нужные для формирования луковиц.
  • Кукуруза: рыхлит почву корнями и делает её более воздухопроницаемой.
  • Салат и зеленные культуры: хорошие предшественники, так как быстро уходят с грядки и не исчерпывают запас питательных веществ.

Какие предшественники не подходят

Не стоит сажать озимый лук там, где в этом году росли:

  • свёкла,
  • морковь,
  • томаты,
  • чеснок.

Все эти растения активно забирают из почвы те же питательные вещества, что и лук, а также способствуют накоплению общих заболеваний и вредителей. Если посадить лук после них, есть риск, что новые грядки окажутся заражены, и урожай будет слабым.

Как правильно подготовить грядку

  • Выбор места: участок должен быть солнечным, сухим и без застоя воды. На низинах и заболоченных местах лук вырастает мелким и часто загнивает.
  • Перекопка: после уборки предшествующих культур землю перекапывают на штык лопаты. Важно перевернуть комья, чтобы сорняки и личинки вредителей оказались на поверхности и погибли от холода.
  • Удобрения: осенью в почву вносят калийные и фосфорные подкормки, а также компост или перегной. На 1 м² грядки достаточно 5-10 литров органики, 30-40 г суперфосфата и до 2 стаканов древесной золы. Азотные удобрения в это время использовать не стоит, так как они стимулируют рост зелени, а это ослабляет растения перед зимой.
  • Формирование гряд: для озимого чеснока лучше делать высокие гряды — так меньше риск, что посадки замокнут.

Проведите осеннюю перекопку на штык лопаты, внесите перегной, золу и фосфорно-калийные удобрения — и уже следующим летом соберёте богатый урожай крепких и сочных луковиц.

Уточнения

Лук репчатый (лат. Allium cepa) — овощная культура.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
