Суперфосфат против вас: какие 7 ошибок убивают урожай и превращают землю в камень

Садоводство

Фосфор — один из главных элементов питания растений. Он отвечает за развитие корней, закладку бутонов, качество цветения и урожай. Без него рост замедляется, листья приобретают фиолетовый оттенок, а плоды становятся мелкими и невкусными. Но есть и другая крайность: неопытные огородники иногда применяют суперфосфат неправильно, что приводит к обратному эффекту.

Гранулы суперфосфата в почве
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гранулы суперфосфата в почве

Ошибка №1. Полный отказ от суперфосфата

  • Многие садоводы считают его "химией" и стараются заменить золой или органикой. Но в золе фосфора всего 3-7%, а в костной муке — 15-35%. Этого явно мало для культур, которым нужен стабильный запас элемента: картофеля, томатов, огурцов, чеснока, капусты и клубники. Если полностью отказаться от суперфосфата, растения недополучат питание, а вместе с ним и урожайность резко снизится.

Ошибка №2. Неправильный выбор вида удобрения

  • Суперфосфат бывает разным: простой, двойной и аммонизированный. Отличаются они не только содержанием фосфора (от 14 до 50%), но и примесями — гипсом, серой, азотом. Простой подходит для большинства культур, но менее концентрирован. Двойной более эффективен, особенно для осеннего внесения: он дольше сохраняется в почве и медленнее вымывается. А вот аммонизированный вариант нежелательно использовать под косточковые и многолетники осенью, поскольку он содержит азот, провоцирующий рост побегов накануне холодов.

Ошибка №3. Поверхностное внесение

  • Некоторые садоводы просто разбрасывают гранулы по поверхности земли. Но фосфор почти не двигается в почве и остаётся там, где его оставили. В результате корни растений до него просто не добираются. Чтобы удобрение подействовало, его нужно заделывать на глубину 10-15 см — именно там сосредоточено до 90% корневой системы. Если требуется быстрый эффект, используют водный раствор: гранулы настаивают в горячей воде, а затем вносят жидкость в бороздки вокруг растений.

Ошибка №4. Внесение на кислых почвах

  • На кислых грунтах фосфор теряет свою эффективность, так как переходит в нерастворимые формы и становится недоступным для растений. Поэтому перед подкормкой важно проверить кислотность земли. Если почва кислая, её предварительно раскисляют — вносят известь, доломитовую муку, мел или древесную золу. Делать это лучше осенью, а сам суперфосфат добавлять через месяц-полтора после обработки.

Ошибка №5. Смешивание с азотными удобрениями

  • Суперфосфат нельзя вносить одновременно с аммиачной селитрой или мочевиной. Азот вступает в реакцию с фосфором и нейтрализует его действие. Между внесением этих подкормок нужно выдержать паузу не менее недели, а лучше — до двух. При этом суперфосфат хорошо сочетается с калийными удобрениями и органикой, но в таких смесях его эффективность немного снижается.

Ошибка №6. Нарушение дозировок

Фосфор — важный элемент, но и его избыток может быть вреден. Слишком большие дозы приводят к замедлению роста, пожелтению и подсыханию листьев, а также нарушению усвоения других веществ.

  • На 100 м² огорода достаточно 400-500 г простого суперфосфата или 200-300 г двойного.
  • В лунку для овощей вносят по 3-4 г (половина чайной ложки).
  • Для саженцев плодовых деревьев требуется до 400-600 г при посадке.

Дозу всегда стоит корректировать в зависимости от состояния почвы: на истощённых участках немного увеличить, а на плодородных — уменьшить.

Ошибка №7. Работа без защиты

  • Суперфосфат в порошке сильно пылит, и мелкие частицы легко попадают в дыхательные пути и на слизистые. Это может вызвать раздражение и кашель. Поэтому при работе стоит надеть перчатки и очки, а рот и нос прикрыть маской или тканью. С гранулированным вариантом работать удобнее, но меры защиты тоже не будут лишними.

Если подойти к процессу с умом, суперфосфат поможет укрепить корневую систему растений, повысить их устойчивость к болезням и собрать богатый урожай овощей, ягод и фруктов.

Уточнения

Суперфосфа́т — наиболее распространённое простое минеральное фосфорное удобрение.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
