Зола — друг или враг? Три смертельные ошибки дачников, которые убивают землю и растения

Садоводство

Зола — одно из самых доступных и универсальных удобрений. Для многих садоводов она кажется идеальным решением: не требует затрат, всегда под рукой после использования печи или костра, богата минералами и способна улучшить состав почвы. Её вносят под овощи, кустарники, плодовые деревья и даже цветы. Но за простотой скрываются нюансы. Ошибки при использовании золы могут не только снизить урожай, но и нанести вред растениям.

Внесение золы в почву
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Внесение золы в почву

Разные виды золы — разный эффект

Наивно считать, что любая зола одинаково полезна. Её химический состав напрямую зависит от того, что именно сгорело. Деревянная зола богата калием и кальцием, а вот зола от сжигания бытового мусора, окрашенной древесины или картона может содержать токсичные вещества. Такая "подкормка" принесёт вред почве и урожаю. Поэтому для огорода используют только золу от чистых дров или растительных остатков без химических примесей.

Ошибка с раскислением почвы

Золу традиционно применяют для снижения кислотности почвы. Но делать это "наугад" — рискованный шаг. Если грунт на участке и так близок к нейтральному или щёлочному, дополнительное внесение золы может нарушить баланс, ухудшить усвояемость питательных веществ и вызвать хлороз. Чтобы не допустить ошибки, нужно заранее проверить кислотность земли с помощью тестовых полосок или простых подручных способов.

Опасность передозировки

Частая ошибка начинающих дачников — щедрое разбрасывание золы по грядкам. Кажется, что чем больше, тем лучше, но на деле избыток калия способен вытеснить другие микроэлементы, а чрезмерное количество кальция делает почву щёлочной. В результате растения начинают болеть, хуже усваивают азот и железо, листья желтеют, а урожайность падает. Безопасная норма — не больше одного стакана золы на квадратный метр земли.

Неправильное время и способ внесения

Многие привыкли рассыпать золу поверх земли весной, однако это не всегда эффективно: питательные вещества быстро вымываются дождями. Лучше вносить золу осенью, заделывая её в почву при перекопке. Так минералы успеют равномерно распределиться и обогатят грунт к новому сезону. Для защиты растений от болезней зольный раствор можно использовать и для опрыскивания.

Если всё сделать правильно, зола станет не врагом, а союзником, и поможет вырастить богатый урожай, а ошибки неопытных садоводов обернутся лишь лишними потерями.

Уточнения

Зола́ - несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
