Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Теплица может стать бомбой замедленного действия: вот что осенью прячется под каркасом
Экономия на сервисе начинается с выбора марки: лучшие китайские авто по качеству
Ваш мозг шепчет чужие мысли: причина кроется глубже, чем вы думаете, и касается каждого
Этот медовик покорит вас простотой: рецепт без раскатки коржей покорит занятых хозяек
Природа в окружении истории: как Абруццо завораживает своим очарованием
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Футбольная лихорадка и кулинарные шедевры: 2 рецепта, которые вы должны попробовать
Собака на сцене, пшик от Соседова и первое прощание: как прошёл второй выпуск ВИА Суперстар
Растут, но никак не догонят: почему зарплаты в России всё ещё отстают от мировых лидеров

Один осенний полив — и грибок исчезает: дедовская смесь с купоросом и мылом выжигает болезнь без следа

2:50
Садоводство

Мучнистая роса — одна из самых распространённых грибковых болезней, с которой хотя бы раз сталкивался каждый дачник. Её "жертвами" становятся плодовые деревья, виноград, смородина, крыжовник, земляника, а также огурцы, томаты, тыквенные и многие декоративные растения. Болезнь легко узнать по характерному белому налёту на листьях и побегах. Со временем пятна темнеют, листья сохнут, урожай уменьшается, а при сильном поражении растение может погибнуть.

Опрыскивание растений от мучнистой росы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Опрыскивание растений от мучнистой росы

Осенью, когда сбор урожая подходит к концу, самое время заняться лечением и профилактикой. В этот период можно использовать более сильные составы, не боясь навредить плодам.

Чем обработать растения

Простейший путь — обратиться к химическим фунгицидам. Однако в период плодоношения большинство садоводов стараются их избегать. В качестве мягкой альтернативы часто применяют биопрепараты ("Фитоспорин" и другие аналоги). Но осенью, когда плоды уже сняты, можно использовать старый, проверенный десятилетиями способ — обработки медьсодержащими растворами.

Бордоская и бургундская жидкости

Классический вариант — бордоская жидкость, смесь медного купороса и извести. Она эффективно подавляет грибковые инфекции, но имеет один серьёзный недостаток: при приготовлении образуются хлопья, которые забивают опрыскиватель.

Альтернатива — бургундская жидкость. В ней известь заменена кальцинированной содой. Состав действует не хуже, но при этом остаётся однородным, не образуя осадка. Дополнительно для лучшего растворения медного купороса в воду добавляют щепотку лимонной кислоты.

Рецепт раствора для обработки

Чтобы приготовить 10 литров рабочего раствора бургундской жидкости, нужно выполнить следующие шаги:

  • В 5 литрах воды, подогретой до 40-45 °C, растворить 90-100 г кальцинированной соды.
  • Добавить прилипатель: 30-40 г натёртого хозяйственного или жидкого мыла.
  • В других 5 литрах тёплой воды растворить 100 г медного купороса и немного лимонной кислоты.
  • Аккуратно влить медный раствор в содовый, непрерывно помешивая.

Полученный 1%-ный раствор сразу же используют для опрыскивания растений. Хранить его нельзя — смесь должна быть свежей.

Когда проводить обработку

Лучшее время для осенней обработки — после сбора урожая, в сухой безветренный день. Опрыскивают не только листья, но и побеги, а также землю вокруг растений, где могут сохраняться споры грибка.

Уточнения

Сульфа́т меди(II) (медь(II) серноки́слая, традиционное название кристаллогидрата — ме́дный купоро́с) — неорганическое соединение, медная соль серной кислоты с формулой CuSO4.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Красота и стиль
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Украина перестала получать азербайджанский газ
Экономика и бизнес
Украина перестала получать азербайджанский газ
Секретная империя Алиева в РФ: двойная игра азербайджанской элиты
Мир. Новости мира
Секретная империя Алиева в РФ: двойная игра азербайджанской элиты
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Мёртвые живы до сих пор: что скрывал Тесла в своей фразе о бессмертии
Мёртвые живы до сих пор: что скрывал Тесла в своей фразе о бессмертии
Последние материалы
Теплица может стать бомбой замедленного действия: вот что осенью прячется под каркасом
Экономия на сервисе начинается с выбора марки: лучшие китайские авто по качеству
Ваш мозг шепчет чужие мысли: причина кроется глубже, чем вы думаете, и касается каждого
Этот медовик покорит вас простотой: рецепт без раскатки коржей покорит занятых хозяек
Природа в окружении истории: как Абруццо завораживает своим очарованием
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Футбольная лихорадка и кулинарные шедевры: 2 рецепта, которые вы должны попробовать
Собака на сцене, пшик от Соседова и первое прощание: как прошёл второй выпуск ВИА Суперстар
Растут, но никак не догонят: почему зарплаты в России всё ещё отстают от мировых лидеров
Один осенний полив — и грибок исчезает: дедовская смесь с купоросом и мылом выжигает болезнь без следа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.