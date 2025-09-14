Один осенний полив — и грибок исчезает: дедовская смесь с купоросом и мылом выжигает болезнь без следа

Мучнистая роса — одна из самых распространённых грибковых болезней, с которой хотя бы раз сталкивался каждый дачник. Её "жертвами" становятся плодовые деревья, виноград, смородина, крыжовник, земляника, а также огурцы, томаты, тыквенные и многие декоративные растения. Болезнь легко узнать по характерному белому налёту на листьях и побегах. Со временем пятна темнеют, листья сохнут, урожай уменьшается, а при сильном поражении растение может погибнуть.
Осенью, когда сбор урожая подходит к концу, самое время заняться лечением и профилактикой. В этот период можно использовать более сильные составы, не боясь навредить плодам.
Простейший путь — обратиться к химическим фунгицидам. Однако в период плодоношения большинство садоводов стараются их избегать. В качестве мягкой альтернативы часто применяют биопрепараты ("Фитоспорин" и другие аналоги). Но осенью, когда плоды уже сняты, можно использовать старый, проверенный десятилетиями способ — обработки медьсодержащими растворами.
Классический вариант — бордоская жидкость, смесь медного купороса и извести. Она эффективно подавляет грибковые инфекции, но имеет один серьёзный недостаток: при приготовлении образуются хлопья, которые забивают опрыскиватель.
Альтернатива — бургундская жидкость. В ней известь заменена кальцинированной содой. Состав действует не хуже, но при этом остаётся однородным, не образуя осадка. Дополнительно для лучшего растворения медного купороса в воду добавляют щепотку лимонной кислоты.
Чтобы приготовить 10 литров рабочего раствора бургундской жидкости, нужно выполнить следующие шаги:
Полученный 1%-ный раствор сразу же используют для опрыскивания растений. Хранить его нельзя — смесь должна быть свежей.
Лучшее время для осенней обработки — после сбора урожая, в сухой безветренный день. Опрыскивают не только листья, но и побеги, а также землю вокруг растений, где могут сохраняться споры грибка.
Уточнения
Сульфа́т меди(II) (медь(II) серноки́слая, традиционное название кристаллогидрата — ме́дный купоро́с) — неорганическое соединение, медная соль серной кислоты с формулой CuSO4.
