Один осенний полив — и грибок исчезает: дедовская смесь с купоросом и мылом выжигает болезнь без следа

Садоводство

Мучнистая роса — одна из самых распространённых грибковых болезней, с которой хотя бы раз сталкивался каждый дачник. Её "жертвами" становятся плодовые деревья, виноград, смородина, крыжовник, земляника, а также огурцы, томаты, тыквенные и многие декоративные растения. Болезнь легко узнать по характерному белому налёту на листьях и побегах. Со временем пятна темнеют, листья сохнут, урожай уменьшается, а при сильном поражении растение может погибнуть.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Опрыскивание растений от мучнистой росы

Осенью, когда сбор урожая подходит к концу, самое время заняться лечением и профилактикой. В этот период можно использовать более сильные составы, не боясь навредить плодам.

Чем обработать растения

Простейший путь — обратиться к химическим фунгицидам. Однако в период плодоношения большинство садоводов стараются их избегать. В качестве мягкой альтернативы часто применяют биопрепараты ("Фитоспорин" и другие аналоги). Но осенью, когда плоды уже сняты, можно использовать старый, проверенный десятилетиями способ — обработки медьсодержащими растворами.

Бордоская и бургундская жидкости

Классический вариант — бордоская жидкость, смесь медного купороса и извести. Она эффективно подавляет грибковые инфекции, но имеет один серьёзный недостаток: при приготовлении образуются хлопья, которые забивают опрыскиватель.

Альтернатива — бургундская жидкость. В ней известь заменена кальцинированной содой. Состав действует не хуже, но при этом остаётся однородным, не образуя осадка. Дополнительно для лучшего растворения медного купороса в воду добавляют щепотку лимонной кислоты.

Рецепт раствора для обработки

Чтобы приготовить 10 литров рабочего раствора бургундской жидкости, нужно выполнить следующие шаги:

В 5 литрах воды, подогретой до 40-45 °C, растворить 90-100 г кальцинированной соды.

Добавить прилипатель: 30-40 г натёртого хозяйственного или жидкого мыла.

В других 5 литрах тёплой воды растворить 100 г медного купороса и немного лимонной кислоты.

Аккуратно влить медный раствор в содовый, непрерывно помешивая.

Полученный 1%-ный раствор сразу же используют для опрыскивания растений. Хранить его нельзя — смесь должна быть свежей.

Когда проводить обработку

Лучшее время для осенней обработки — после сбора урожая, в сухой безветренный день. Опрыскивают не только листья, но и побеги, а также землю вокруг растений, где могут сохраняться споры грибка.

