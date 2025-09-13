Чеснок проснётся гигантом: три осенних подкормки, которые превратят зубчики в бочонки

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Озимый чеснок — культура капризная. Он начинает расти ранней весной, когда в почве ещё мало доступных питательных веществ. Если грядка не заправлена с осени, урожай получается скромным, а головки вырастают мелкими. Поэтому заботиться о питании чеснока нужно заранее, внося удобрения ещё перед посадкой.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Удобрения для богатого урожая чеснока

Органические удобрения

Самая надёжная основа для чесночной грядки — органика. Перепревший навоз или компост работают сразу в двух направлениях: улучшают структуру почвы и насыщают её питательными веществами.

На питательных почвах достаточно 5-10 литров органики на квадратный метр.

Если же грунт истощённый, дозу увеличивают до 20 литров.

Свежий навоз использовать нельзя: он вызывает избыточный рост зелени и делает чеснок уязвимым к болезням. Только перепревший компост или навоз — залог правильного питания.

Фосфорные добавки

Чеснок особенно нуждается в фосфоре для формирования мощной корневой системы и крупных головок. Хорошо зарекомендовала себя костная и рыбная мука.

Дозировка — 1 стакан на квадратный метр грядки.

Дополнительно вносят 40 г суперфосфата на тот же участок.

Такое сочетание обеспечивает растению стабильное питание на протяжении всего сезона.

Калийные удобрения

Калий отвечает за устойчивость чеснока к болезням и помогает сохранить урожай при хранении.

Самый доступный вариант — древесная зола. Достаточно 2 стаканов на квадратный метр.

Альтернатива — 20 г сульфата калия на ту же площадь.

Зола одновременно обогащает почву микроэлементами и снижает кислотность, что особенно полезно для чеснока.

Как правильно внести удобрения

Осенью, перед посадкой, грядку перекапывают на глубину штыка лопаты, равномерно распределяя органику, фосфорные и калийные добавки. После перекопки почву слегка разравнивают. Такой способ помогает удобрениям смешаться с грунтом и создаёт оптимальные условия для корней чеснока.

Уточнения

Чесно́к - многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковыесемейства Амариллисовые, ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые.

