Чеснок проснётся гигантом: три осенних подкормки, которые превратят зубчики в бочонки

Озимый чеснок — культура капризная. Он начинает расти ранней весной, когда в почве ещё мало доступных питательных веществ. Если грядка не заправлена с осени, урожай получается скромным, а головки вырастают мелкими. Поэтому заботиться о питании чеснока нужно заранее, внося удобрения ещё перед посадкой.
Самая надёжная основа для чесночной грядки — органика. Перепревший навоз или компост работают сразу в двух направлениях: улучшают структуру почвы и насыщают её питательными веществами.
Свежий навоз использовать нельзя: он вызывает избыточный рост зелени и делает чеснок уязвимым к болезням. Только перепревший компост или навоз — залог правильного питания.
Чеснок особенно нуждается в фосфоре для формирования мощной корневой системы и крупных головок. Хорошо зарекомендовала себя костная и рыбная мука.
Такое сочетание обеспечивает растению стабильное питание на протяжении всего сезона.
Калий отвечает за устойчивость чеснока к болезням и помогает сохранить урожай при хранении.
Зола одновременно обогащает почву микроэлементами и снижает кислотность, что особенно полезно для чеснока.
Осенью, перед посадкой, грядку перекапывают на глубину штыка лопаты, равномерно распределяя органику, фосфорные и калийные добавки. После перекопки почву слегка разравнивают. Такой способ помогает удобрениям смешаться с грунтом и создаёт оптимальные условия для корней чеснока.
Уточнения
Чесно́к - многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковыесемейства Амариллисовые, ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые.
Днем столбик термометра поднимется до +21 градуса.