Таблетка за копейки, которая заменит полсотни удобрений на вашем огороде

3:00
Садоводство

Янтарная кислота давно известна любителям комнатных растений, но её возможности не ограничиваются подоконником. На огородных грядках это средство работает ничуть не хуже. Особенно полезна она для томатов, перцев и баклажанов — культур, которые требовательны к условиям и часто переживают стресс после пересадки.

Подкормка огорода янтарной кислотой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подкормка огорода янтарной кислотой

Применение янтарной кислоты помогает ускорить рост, активизировать обменные процессы и укрепить растения. Её роль не в том, чтобы "накормить" овощи питательными веществами, а в том, чтобы запустить механизмы их собственной защиты и восстановления.

Когда использовать

Лучшее время для применения — период после пикировки или пересадки рассады. Молодые растения особенно уязвимы, и именно в этот момент им требуется поддержка. Янтарная кислота стимулирует развитие корневой системы, повышает выработку хлорофилла и облегчает адаптацию на новом месте.

Также обработка полезна в стрессовых ситуациях: при похолодании, длительной жаре, нехватке света или повреждении корней. Растения, обработанные раствором, быстрее восстанавливаются и начинают расти с новой силой.

Как приготовить раствор

Форма выпуска янтарной кислоты бывает разной — чаще это таблетки или порошок. От этого зависит дозировка:

  • если в таблетке содержится 0,1 г вещества, на 1 литр воды берут 2 таблетки;
  • если в таблетке 0,25 г, достаточно 1 таблетки на литр;
  • порошок массой 1 г растворяют в 5 литрах воды.

Раствор используют сразу после приготовления, чтобы он не потерял свойства.

Как применять

Обработку проводят 2-3 раза за сезон, не чаще. Обычно первый полив или опрыскивание выполняют через 10-14 дней после пикировки, затем повторяют с таким же интервалом. Этого достаточно, чтобы поддержать рассаду и стимулировать рост без риска перегрузить растения.

Важно помнить, что янтарная кислота — это не удобрение в полном смысле слова. Она не заменяет комплексные подкормки с азотом, калием и фосфором. Поэтому её используют только как дополнение к основному уходу.

На что обратить внимание

  • Раствор лучше готовить в тёплой воде — так вещество быстрее растворяется.
  • Опрыскивание выполняют в пасмурную погоду или вечером, чтобы избежать ожогов листьев.
  • При работе с препаратом стоит надевать перчатки: кислота хоть и слабая, но способна раздражать кожу.
  • Чрезмерное использование не приносит пользы: растениям нужна стимуляция, а не постоянная "подгонка".

Но важно помнить: без комплексных удобрений урожая не будет. Янтарная кислота — не замена подкормке, а её союзник.

Уточнения

Таблетка (лат. Tabulettae) — твёрдая дозированная лекарственная форма, получаемая прессованием порошков и гранул, содержащих одно или более лекарственных веществ с добавлением или без вспомогательных веществ или получаемая формованием специальных масс.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
