Секреты садовой хирургии: садовый обряд, который спасёт вишни и сливы от гибели зимой

Садоводство

Косточковые культуры — вишня, слива, абрикос, алыча — отличаются быстрым ростом и активным образованием побегов. Если их не обрезать, крона загущается, ветви переплетаются и закрывают друг другу свет, а вместе с этим растёт риск болезней и появления вредителей. Осенью у деревьев завершается плодоношение, и они начинают готовиться к зиме. В этот период особенно важно облегчить им задачу, убрав всё лишнее. Обрезка позволяет правильно распределить силы растения и закладывает основу для будущего урожая.

Обрезка косточковых деревьев
Обрезка косточковых деревьев

Чем сентябрь лучше весны

Весной дерево тратит много энергии на рост листьев и побегов. Любая серьёзная обрезка в этот момент может ослабить его и снизить урожайность. Осенью же деревья уже накопили питательные вещества и постепенно переходят в состояние покоя. Сентябрь — оптимальное время для санитарной обрезки: не жарко, ещё нет сильных заморозков, а раны успевают подсохнуть и затянуться до зимы. В тёплых регионах допустимо выполнять эту работу и в октябре, если стоит мягкая погода.

Основные шаги осенней обрезки

Осенняя обрезка косточковых проводится по определённой схеме. Она включает несколько последовательных этапов:

  • Удаление больных и сухих ветвей: они становятся источником инфекции и притягивают вредителей. Такие побеги срезают полностью, чтобы дерево ушло в зиму без лишней нагрузки.
  • Срез под углом: ветки обрезают примерно под 45 градусов. Такой наклон не даёт влаге задерживаться на поверхности и защищает срез от загнивания.
  • Прореживание кроны: все ветви, растущие внутрь, нужно убрать. Они затеняют центр кроны, мешают циркуляции воздуха и создают условия для грибковых заболеваний.
  • Удаление свисающих побегов: ветки, касающиеся земли, редко плодоносят, но могут стать проводником для вредителей. Их также обрезают.
  • Омоложение ствола: молодые побеги, появляющиеся на стволе и развилках, вырезают, чтобы дерево не тратило силы на их рост.

Сколько ветвей убирать

Главное правило: за один сезон нельзя убирать больше трети ветвей. Если требуется масштабное прореживание, работу распределяют на два-три года. При слишком сильной обрезке дерево испытывает стресс и ослабевает, что может плохо сказаться на зимовке. Постепенность позволяет поддерживать баланс между ростом и восстановлением.

Уход после обрезки

Чтобы дерево легче перенесло вмешательство, нужно позаботиться о срезах. Крупные места обрезки желательно замазать садовым варом или специальным защитным составом. Это снизит риск заражения и ускорит заживление. Приствольный круг стоит замульчировать перегноем или компостом — это сохранит влагу, утеплит почву и станет дополнительным источником питания для корней.

Как подготовить сад к зиме

После обрезки косточковые деревья нуждаются в защите от зимних морозов. Побеги можно слегка пригнуть к земле и зафиксировать, особенно если речь идёт о молодых деревьях. При выпадении снега он станет естественным укрытием. В бесснежных регионах дополнительно используют лапник или специальный садовый материал. Такие меры помогают сохранить плодовые почки и уберечь дерево от вымерзания.

Ошибки, которых стоит избегать

Многие садоводы совершают одинаковые промахи, которые сводят на нет усилия:

  • слишком глубокая обрезка за один раз;
  • срез ветвей "на пень" без замазки;
  • удаление только верхушки, без санитарной чистки кроны;
  • поздняя обрезка, когда уже начались морозы.

Каждая из этих ошибок ослабляет растение и повышает риск его гибели зимой.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
