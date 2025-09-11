Секрет урожая XXL: обрежьте это у малины осенью, чтобы весной она взорвалась ягодами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Малина — культура, которая даёт хороший урожай только при регулярном уходе. Если кусты не прореживать, они быстро зарастают, ягоды мельчают, а болезни и вредители находят в зарослях благоприятную среду. Осенью растение завершает плодоношение, и именно в это время закладывается основа будущего урожая. Правильная обрезка позволяет избавиться от ненужных побегов, разгрузить куст и направить питательные вещества в те ветви, которые будут плодоносить на следующий год.

Обрезка малины осенью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Обрезка малины осенью

С чего начать

Первое правило осенней обрезки малины — удаление всех отплодоносивших побегов. Это двухлетние стебли, на которых летом уже были ягоды. Узнать их просто: кора у таких ветвей толстая, грубая и темнее по цвету. Они больше не принесут плодов, зато будут мешать новым побегам, затеняя их и забирая питание. Эти стебли обрезают у самой земли, не оставляя пеньков.

Следующий шаг — удаление слабых побегов текущего года. Если ветвь тонкая, хилая и явно не успеет вызреть к зиме, от неё пользы не будет. Наоборот, она лишь создаст лишнюю густоту и повысит риск распространения болезней. Сильные побеги же остаются, так как именно они принесут урожай.

Сколько побегов оставить

Опытные садоводы советуют оставлять на кусте не более 12-15 крепких побегов. Этого количества достаточно, чтобы куст хорошо проветривался и освещался солнцем. Если оставить больше, урожай распределится на слишком большое количество ветвей и ягоды будут мелкими. Если же ограничиться слишком малым числом побегов, снизится общая продуктивность куста. Правильный баланс — залог богатого урожая.

Подкормка после обрезки

Обрезка — это серьёзный стресс для растения, поэтому важно помочь ему восстановиться. Осенью малина особенно нуждается в калии и фосфоре — эти элементы укрепляют корни, повышают зимостойкость и помогают накопить питательные вещества. Подойдут суперфосфат, сульфат калия или древесная зола.

Зато азотные удобрения осенью вносить не стоит. Азот стимулирует рост зелёной массы, что в этот период нежелательно. Побеги могут пойти в рост и не успеть окрепнуть до морозов, из-за чего часть растения вымерзнет.

Как подготовить кусты к зиме

После обрезки и подкормки малину нужно подготовить к холодам. Побеги слегка пригибают к земле и фиксируют. Это особенно важно в регионах, где зима бывает морозной и малоснежной. Под укрытием из снега растения лучше зимуют и сохраняют почки, из которых весной появятся новые ветви.

Также можно замульчировать почву вокруг кустов перегноем или торфом. Это сохранит влагу и послужит дополнительной защитой от вымерзания.

Зачем всё это нужно

Осенняя обрезка малины — не прихоть, а обязательный элемент ухода. Она решает сразу несколько задач:

  • избавляет куст от бесполезных старых побегов;
  • предотвращает загущение и распространение болезней;
  • позволяет направить силы растения на формирование сильных плодоносящих ветвей;
  • облегчает уход за малинником весной.

Весной кусты, прошедшие осеннюю обрезку, быстро трогаются в рост и формируют мощные побеги. А летом такие растения радуют обильным урожаем крупных и сладких ягод.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд, Бойзенова ягода и др.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
