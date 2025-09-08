Секретный ингредиент, который защищает растения лучше любого пестицида

Обычная пищевая сода может заменить целую полку садовой химии. Она помогает растениям противостоять грибкам, регулирует кислотность почвы и даже отпугивает вредителей. А самое приятное — это доступный и безопасный способ укрепить здоровье сада и снизить количество химикатов.
Царицы сада особенно страдают от мучнистой росы. Регулярное опрыскивание раствором соды разрушает грибковые споры и защищает лепестки. Кроме того, розы привлекают божьих коровок и других "естественных защитников", которые помогают бороться с тлей.
Эта культура уязвима в сыром климате. Лёгкий раствор соды с водой и каплей садового масла создаёт защиту от налёта на листьях и сохраняет здоровые стручки. Если обработку начать при первых признаках болезни, урожай порадует обилием и вкусом.
Огурцы любят тепло, но влажность часто провоцирует болезни. Опрыскивание содой каждые 7-10 дней помогает удержать растения в форме и сосредоточиться на главном — хрустящих плодах.
Сода работает не только как защита, но и как инструмент для регулирования pH. Для хортензий это особенно важно: правильно подобранный уровень кислотности делает оттенки соцветий ярче и глубже.
Сода — это не чудо-средство, но универсальный помощник, который помогает саду оставаться здоровым и красивым без лишних затрат. Главное — использовать её регулярно и в меру.
Уточнения
Садово́дство — отрасль растениеводства, занимающаяся возделыванием многолетних плодовых или ягодных культур для получения фруктов, ягод и орехов (плодоводство); и выращиванием декоративных растений (декоративное садоводство).
