Чёрный порошок с кухни остановит слизней и спасёт розы: хитрость, о которой мало кто знает

Садоводство

Кофейная гуща, которую многие привыкли без раздумий выбрасывать, способна превратиться в настоящий клад для сада и огорода. В ней содержится немало полезных элементов, которые помогают растениям расти, защищают их от вредителей и обогащают почву. Главное — правильно её собирать и использовать.

Садовод использует кофейную гущу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Садовод использует кофейную гущу

Ценность кофейной гущи

Этот продукт богат азотом, калием и магнием — веществами, которые необходимы для активного роста и цветения растений. Причём они быстро усваиваются и работают практически сразу после внесения. Но есть важное условие: перед использованием гущу нужно просушить. Если хранить её во влажном виде, на поверхности появится плесень, которая сведёт на нет все усилия. Оптимальный вариант — дать остаткам кофе высохнуть на открытом воздухе и держать в банке в холодильнике.

Как использовать кофейную гущу

Сфера применения этого природного удобрения весьма широка.

  1. Удобрение для растений. Гущу можно раскладывать у основания кустов или деревьев, слегка вдавливая в землю. Особенно хорошо её воспринимают розы, овощные культуры и декоративные растения.
  2. Защита от вредителей. Улитки и слизни не любят зернистую текстуру и запах кофе. Достаточно рассыпать сухую гущу вокруг грядок, чтобы создать защитный барьер. Муравьёв и тлю можно отпугнуть, если добавить немного гущи в воду и распылить раствор по листве.
  3. Средство против кошек. Запах кофе, усиленный цитрусовыми корками, помогает отучить животных портить клумбы и грядки.
  4. Добавка в компост. Гуща прекрасно разлагается и повышает питательность компоста. Но важно помнить: её избыток делает массу более кислой.
  5. Улучшение почвы при посеве. Сухая гуща, перемешанная с землёй, делает почву более рыхлой и питательной. Однако слишком свежий продукт способен тормозить прорастание семян, поэтому лучше использовать гущу, которая полежала хотя бы несколько месяцев.

Для чего ещё подходит

  • При посеве мелких семян гуща помогает распределять их равномерно.
  • Она усиливает синий оттенок некоторых сортов гортензии и подходит для вересковых культур.
  • Газон, подсыпанный кофейной гущей, становится более плотным и насыщенным.
  • Из гущи можно приготовить жидкое удобрение: содержимое фильтра смешивают с водой, настаивают пару дней и используют для полива комнатных растений.

Важные нюансы применения

Несмотря на пользу, кофейная гуща требует умеренности. В больших дозах свежий продукт может угнетать рост растений. Поэтому лучше чередовать его с другими органическими добавками. Кроме того, после дождя барьер против улиток и слизней приходится восстанавливать — мокрая гуща теряет защитные свойства.

Использование этого простого отхода позволяет сэкономить на удобрениях, улучшить здоровье растений и сделать сад более устойчивым к вредителям. Вместо того чтобы отправлять её в мусорное ведро, стоит превратить гущу в ценный ресурс для своего участка.

Уточнения

Кофейная гуща — отход изготовления кофе, густой выщелоченный остаток кофейного напитка, состоящий из мелких нерастворимых в воде частиц.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
