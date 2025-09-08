Гуща от завтрака рушит урожай: неожиданный список уязвимых культур

Кофейная гуща может быть другом огорода, но в некоторых случаях она превращается во врага. Несмотря на то что в ней полно полезных веществ — азот, калий и фосфор — её кислотность и остаточный кофеин способны навредить ряду растений.
Главная проблема — изменение кислотности почвы. Некоторые культуры не переносят кислую среду и начинают отставать в росте. Кроме того, кофеин действует как природный ингибитор: он подавляет прорастание семян и угнетает соседние растения.
Оптимальный вариант — отправить кофейную гущу в компост. Там кислоты постепенно нейтрализуются, а полезные вещества сохраняются. В итоге получается сбалансированная добавка, которая улучшает структуру почвы и подходит большинству растений.
Совет: если уж хочется экспериментировать, обязательно контролируйте pH почвы и не подсыпайте гущу "на глаз".
Таким образом, кофейная гуща — не универсальное удобрение, а инструмент, требующий аккуратности. Добавив её бездумно, можно потерять урожай и погубить молодые посадки.
Уточнения
Кофейная гуща — отход изготовления кофе, густой выщелоченный остаток кофейного напитка, состоящий из мелких нерастворимых в воде частиц.
