Гуща от завтрака рушит урожай: неожиданный список уязвимых культур

Садоводство

Кофейная гуща может быть другом огорода, но в некоторых случаях она превращается во врага. Несмотря на то что в ней полно полезных веществ — азот, калий и фосфор — её кислотность и остаточный кофеин способны навредить ряду растений.

Садовод использует кофейную гущу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Садовод использует кофейную гущу

Чем опасна кофейная гуща

Главная проблема — изменение кислотности почвы. Некоторые культуры не переносят кислую среду и начинают отставать в росте. Кроме того, кофеин действует как природный ингибитор: он подавляет прорастание семян и угнетает соседние растения.

Что нельзя подкармливать

  • Семена и молодые ростки. Кофеин способен замедлить прорастание и повредить нежные корешки.
  • Базилик, лаванда, тимьян и орегано. Эти травы любят нейтральные или слегка щёлочные почвы. Гуща нарушает баланс, мешая им получать питание.
  • Аспаргус, свёкла, шпинат. Эти овощи страдают от повышенной кислотности и хуже усваивают микроэлементы.
  • Сирень и некоторые декоративные растения. Для них кислотная подкормка может быть губительной, особенно на стадии активного роста.

Как использовать правильно

Оптимальный вариант — отправить кофейную гущу в компост. Там кислоты постепенно нейтрализуются, а полезные вещества сохраняются. В итоге получается сбалансированная добавка, которая улучшает структуру почвы и подходит большинству растений.

Совет: если уж хочется экспериментировать, обязательно контролируйте pH почвы и не подсыпайте гущу "на глаз".

Таким образом, кофейная гуща — не универсальное удобрение, а инструмент, требующий аккуратности. Добавив её бездумно, можно потерять урожай и погубить молодые посадки.

Уточнения

Кофейная гуща — отход изготовления кофе, густой выщелоченный остаток кофейного напитка, состоящий из мелких нерастворимых в воде частиц.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
