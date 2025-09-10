Осенний переворот земли: почему лопата спасает урожай, а весна без перекопки обернётся провалом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:38
Садоводство

Осенняя перекопка огорода — привычный ритуал для многих дачников. Но действительно ли эта работа необходима каждому участку? Агрономы уверяют: всё зависит от состава почвы, времени проведения и целей хозяина.

Лопата в почве
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лопата в почве

Зачем берут в руки лопату

Перекопка помогает подготовить землю к весне и облегчить будущие посадки. После обработки грунт становится более рыхлым, лучше пропускает воздух и влагу. Кроме того, вместе с пластами земли на поверхность поднимаются вредители, зимующие в почве, и часть их гибнет от мороза.

Есть и дополнительные плюсы:

  • сорняки и их корни оказываются перевёрнутыми и часто погибают;
  • весной обработанная земля прогревается быстрее;
  • улучшается водопроницаемость и воздухообмен в грунте;
  • корни растений легче проникают вглубь, повышая урожайность.

Влияние на разные типы почв

Агрономы подчёркивают, что необходимость осенней обработки зависит от структуры земли.

  • Глинистые и суглинистые участки без перекопки обойтись не могут. Здесь почва тяжёлая, плотная, и только переворачивание пластов делает её пригодной для посадок. Особенно важно это в местах с высоким уровнем грунтовых вод — после перекопки земля становится более объёмной и насыщенной воздухом.
  • Лёгкие и рыхлые почвы требуют осторожности. Здесь достаточно неглубокого рыхления, а глубокая перекопка способна навредить: структура нарушается, и почва теряет свои свойства.

Таким образом, универсального совета нет — всё определяется типом грунта на конкретном участке.

Когда и как лучше копать

Оптимальное время для работы — сразу после сбора урожая, пока стоит сухая погода. Если затянуть и дождаться осенних дождей, земля может уплотниться, а весной это затруднит её прогревание.

При глубокой перекопке пласты земли обязательно поднимают вверх, не разравнивая поверхность. Благодаря этому грунт промерзает сильнее, что помогает бороться с личинками вредителей. Кроме того, неровная поверхность удерживает снег и влагу, а верхний слой насыщается полезными веществами.

Неглубокую обработку проводят рыхлением. При этом ботву и растительные остатки можно закладывать в траншеи, создавая основу для будущих "тёплых грядок". В процессе разложения они дадут почве дополнительный гумус и тепло.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
