Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Секрет стройности раскрыт: как Тарзан ведёт себя, когда Королёва набирает вес
Можно ли мешать масла в моторе: ответ, который удивит многих водителей
Лучший муж: щедрый подарок Лепса и внезапное заявление Авроры подогрели слухи о тайной свадьбе
Варенье, которое не растечётся: секрет, который спасает сладкие заготовки от провала
Крафтовый бум: фестиваль пивоварения, который обошёл даже Октоберфест
Пир на весь мир: свинина была королевой стола в Бронзовом веке
897 голов и ужасающая аура: Фехервари раскрыл, почему все замирают при виде Овечкина
Ваша собака спит достаточно? Проверьте по часам: норма для щенков, взрослых и пожилых псов

Чем позже займётесь, тем хуже результат: сентябрьский уход за газоном без ошибок

2:59
Садоводство

Начало осени — подходящее время, чтобы помочь газону восстановиться после летнего стресса и подготовить его к зиме. Сентябрьские работы обеспечивают укрепление корней, накопление питательных веществ и залог яркой зелени весной.

Сбор листвы на газоне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сбор листвы на газоне

Аэрация почвы

Эта процедура остаётся недооценённой, хотя именно она способна значительно улучшить состояние газона. Аэрация:

  • снижает уплотнение почвы;

  • улучшает поступление воздуха и влаги к корням;

  • облегчает проникновение удобрений;

  • способствует формированию сильной корневой системы.

Метод аэрации выбирают в зависимости от площади участка и бюджета: для небольших газонов подойдут простые вилы или ручные аэраторы, для больших — механические устройства.

Подсев и уплотнение газона

Осень — лучший период для подсева травы. Почва ещё тёплая, что обеспечивает быстрое прорастание семян, а прохладная погода снижает нагрузку на молодые ростки. Даже если газон выглядит густым, подсев повышает его плотность и уменьшает вероятность появления сорняков.

Осенняя подкормка

Газонные травы холодного сезона — овсяница и мятлик луговой — особенно хорошо откликаются на внесение удобрений в сентябре. Подкормка укрепляет корневую систему и позволяет растениям накопить питательные вещества. Наилучший результат дают удобрения замедленного действия: они поддерживают газон на протяжении всей осени.

Борьба с сорняками

В сентябре сорняки активно формируют корни и запасают питание, поэтому гербициды действуют максимально эффективно, проникая вглубь растений. Препараты с несколькими действующими веществами позволяют уничтожить широкий спектр сорняков.

Для тех, кто избегает химии, подойдут органические средства или механическое удаление сорняков. Важно помнить: чем сильнее и здоровее газон, тем меньше шансов у нежелательной растительности закрепиться на участке.

Правильный полив

Осенью потребность газона в воде уменьшается, но полностью отказываться от полива нельзя. В сентябре достаточно одного-двух обильных поливов в неделю при отсутствии дождей. Лучшее время для процедуры — утро до 10 часов, когда влага успевает впитаться в почву без значительных потерь от испарения.

Снижение температуры и дожди позволяют уменьшить объём и частоту полива по сравнению с летом, но поддержание достаточной влажности помогает корням накапливать энергию для будущего роста.

Осенний уход за газоном — это инвестиция в его здоровье. Аэрация, подсев, подкормка, борьба с сорняками и правильный полив позволяют сформировать прочный дерн, который успешно переживёт зиму и порадует густой зеленью весной.

Уточнения

Газо́н — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений ; травяной покров, созданный посевом семян специально подобранных трав; нередко служит фоном для декоративных посадок и парковых сооружений; может быть самостоятельным элементом ландшафтной композиции (ГОСТ 28329-89).

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Садоводство, цветоводство
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Экономика и бизнес
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Популярное
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел

Многие садоводы уверены, что серная шашка — лучший способ обеззаразить теплицу. Но есть один нюанс, о котором забывают даже опытные дачники.

Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Последние материалы
Секрет стройности раскрыт: как Тарзан ведёт себя, когда Королёва набирает вес
Можно ли мешать масла в моторе: ответ, который удивит многих водителей
Лучший муж: щедрый подарок Лепса и внезапное заявление Авроры подогрели слухи о тайной свадьбе
Крафтовый бум: фестиваль пивоварения, который обошёл даже Октоберфест
Варенье, которое не растечётся: секрет, который спасает сладкие заготовки от провала
897 голов и ужасающая аура: Фехервари раскрыл, почему все замирают при виде Овечкина
Пир на весь мир: свинина была королевой стола в Бронзовом веке
Ваша собака спит достаточно? Проверьте по часам: норма для щенков, взрослых и пожилых псов
Чем позже займётесь, тем хуже результат: сентябрьский уход за газоном без ошибок
Почему крем перестаёт работать: разбираем мифы о привыкании кожи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.