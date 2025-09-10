Инжир-северянин: какие сорта выдерживают морозы и дарят десертные плоды

4:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Инжир давно перестал быть экзотикой сугубо южных садов. Морозостойкие сорта, грамотная формировка и укрытие позволяют успешно выращивать культуру далеко за пределами субтропиков, а в контейнерах инжир стабильно плодоносит и в доме.

Фото: freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ инжир

Краткое досье

Инжир обыкновенный (Ficus carica) — листопадное дерево или куст высотой 3-10 м. Крона раскидистая, листья крупные, часто лопастные. Съедобные соплодия (фиги) формируются внутри особых соцветий. В природе опыление обеспечивает крошечная бластофага; у культурных сортов нередко наблюдается партенокарпия.

Плодоношение по волнам

В тёплом климате фиги появляются дважды:

первая волна — на перезимовавших почках прошлогодних побегов;

вторая — на побегах текущего года, обычно к концу лета.

Созревание растянуто, на ветках одновременно держатся плоды разной спелости.

Сорта, на которые стоит смотреть

Большинство современных культиваров самоплодны, но отзывчивость на тепло и влагу различается.

Brogiotto Nero

Один из наиболее урожайных сортов с десертным вкусом. Подходит для открытого грунта юга и контейнерной культуры.

Brown Turkey

Один из самых выносливых. Надземная часть переносит кратковременные заморозки, корни — более серьёзные минусы. При посадке в защищённом месте и мульчировании даёт стабильные урожаи, плоды фиолетово-коричневые с янтарной мякотью.

Chicago Hardy

Известен как "Bensonhurst Purple'. Выдерживает холод лучше большинства сортов, охотно плодоносит на приростах текущего года и подходит для выращивания в кадках с зимовкой в прохладном помещении.

Медовый

Компактный сорт (до 1,2 м) с светло-зелёными плодами. Невысокая морозостойкость компенсируется отличной пригодностью для комнатной культуры и простотой формировки.

Где и как сажать

Инжир теплолюбив и солнцелюбив. Лучшие результаты показывает в зонах USDA 8-10; в 5-7 зонах его размещают у южных стен, избегают низин с застоем холодного воздуха. Почва — дренированная, известково-суглинистая либо каменистая с высоким содержанием гумуса. Тяжёлые глины и заболоченные участки исключаются.

Полив и питание

Культура влаголюбива: засуха ведёт к укороченным междоузлиям и мелким, пресным плодам; переувлажнение — к затяжному вегетативному росту и слабой закладке цветочных почек. Поливы равномерные, их сокращают перед массовым созреванием, чтобы плоды не растрескивались. Осенью уместны влагозарядные поливы. Из удобрений — органика осенью, фосфор полностью и азот дробно (вторая часть ранней весной).

Зимовка и укрытие

Даже зимостойкие сорта без защиты в средней полосе рискуют обмерзать. Практикуется укрывная культура:

Осенью побеги пригибают, фиксируют, корневую зону мульчируют. Сверху — спанбонд/мешковина, влагозащитная плёнка с вентиляцией. Раскрытие — после угрозы возвратных заморозков.

Формировка и обрезка

Инжир рациональнее вести деревом с низким штамбом 30-70 см и чашевидной кроной из 4-5 скелетных ветвей. В первые годы скелет укорачивают на 1/2 прироста для стимулирования боковых плодоносящих побегов. Весной удаляют лишь подмёрзшее и загущающее; однолетний прирост не укорачивают — на нём формируется ранняя волна урожая.

Комнатная культура

Контейнерный инжир летом охотно живёт на воздухе, а зиму проводит при +6…+10 °C. Субстрат: дерновая земля, перегной и песок (4:2:1). Перевалки по мере роста, формирующая прищипка, регулярный полив в сезон и подкормки специализированными удобрениями раз в 3 недели.

Размножение

Проще всего — черенками с плодоносящих деревьев: укоренение в влажном песке проходит быстро. Корневую поросль отделяют ранней весной или осенью. Семенной способ непредсказуем, сроки вступления в плодоношение длиннее.

Уточнения

Инжи́р — субтропическое листопадное растение рода Фикус семейства Тутовые. Карийским фикус назван по месту, которое считается родиной инжира — горная область древней Карии, провинции Малой Азии. В Средней Азии, на Кавказе, в Сочи, в Карпатах, в Крыму и даже в Средней полосе России (при правильном подборе сортов и уходе) выращивают в открытом грунте как ценное плодовое растение, дающее плоды — винные ягоды.

