Грядка превращается в кладовую: капуста, которая лежит до апреля и не теряет вкус

Белокочанная капуста остается одной из самых востребованных овощных культур в огородах. Однако богатый выбор сортов и гибридов нередко ставит садоводов в тупик: сложно ограничиться несколькими разновидностями, когда каждая обещает высокий урожай и отличные вкусовые качества. Чтобы сделать выбор проще, имеет смысл ориентироваться не только на описания производителей, но и на опыт практикующих огородников.

Особенности групп сортов

Капуста делится на раннеспелую, среднеспелую и позднеспелую.

Ранние сорта предназначены в основном для свежих блюд: салатов, супов, гарниров. Их кочаны рыхлые и не подлежат длительному хранению, а при квашении теряют вкус.

Среднеспелые сорта считаются оптимальными для засолки. Кочаны у них крупные, плотные, с достаточным содержанием сахаров и клетчатки. В свежем виде они тоже хороши, но лежат обычно не дольше 2-3 месяцев.

Позднеспелая капуста отличается высокой плотностью кочанов и жесткостью листьев. Для салатов она менее подходит, зато может храниться до весны. Некоторые поздние сорта становятся мягче после выдержки в подвале и прекрасно идут на зимнее квашение.

Мегатон F1

Среднепоздний гибрид, срок созревания — около 136-138 дней. Кочаны округлые, плотные, массой 3-4 кг по описанию. На практике они нередко вырастают в два-три раза больше.

Русский размер

Сорт заявлен как среднепоздний, с кочанами до 15 кг. По отзывам садоводов, в реальности масса чаще составляет 6-8 кг.

Засолиха

Среднеспелый гибрид (105-107 дней), кочаны массой около 2,5-3 кг. По описанию, отличается выровненными плотными кочанами и маленькой кочерыжкой.

Каменная голова

Позднеспелый польский сорт, известный под названием "Каменна глова". Кочаны массой до 4 кг, очень плотные, с хорошей лежкостью.

Сахарная голова

Позднеспелый сорт с кочанами массой около 2,5 кг. Отличается устойчивостью к болезням и универсальностью применения.

Победа

Среднепоздний гибрид, кочаны которого могут достигать 8-10 кг. В официальных источниках информации о нём немного, однако отзывы подтверждают его перспективность.

Герцогиня

Поздний гибрид с кочанами весом 2-3 кг, срок хранения — до 8 месяцев. Отличается плотными округлыми кочанами и хорошим вкусом.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

