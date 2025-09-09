Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медицинский шопинг превращается в квест: как штрихкод изменит судьбу ваших покупок
Импланты больше не в моде: новый бьюти-поворот 2025 года
Теннисный кошмар: озвучен беспощадный прогноз для Медведева в 2025 году
Чешуя не разлетится по кухне: хитрость, которая упрощает чистку рыбы в разы
600 000 нейронов в работе: раскрыта тайна работы мозга
Питомец перестал отзываться на кличку: это не каприз, а первый звонок о потере доверия
Самолёт живёт по своим законам: эти правила сделают ваш полёт комфортным и безопасным
Баснословные гонорары и тайная стратегия: что сейчас происходит в жизни Михаила Ефремова
Несколько забытых предметов в авто — и спокойная поездка может закончится протоколом

Грядка превращается в кладовую: капуста, которая лежит до апреля и не теряет вкус

2:52
Садоводство

Белокочанная капуста остается одной из самых востребованных овощных культур в огородах. Однако богатый выбор сортов и гибридов нередко ставит садоводов в тупик: сложно ограничиться несколькими разновидностями, когда каждая обещает высокий урожай и отличные вкусовые качества. Чтобы сделать выбор проще, имеет смысл ориентироваться не только на описания производителей, но и на опыт практикующих огородников.

Капуста
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Капуста

Особенности групп сортов

Капуста делится на раннеспелую, среднеспелую и позднеспелую.

  • Ранние сорта предназначены в основном для свежих блюд: салатов, супов, гарниров. Их кочаны рыхлые и не подлежат длительному хранению, а при квашении теряют вкус.

  • Среднеспелые сорта считаются оптимальными для засолки. Кочаны у них крупные, плотные, с достаточным содержанием сахаров и клетчатки. В свежем виде они тоже хороши, но лежат обычно не дольше 2-3 месяцев.

  • Позднеспелая капуста отличается высокой плотностью кочанов и жесткостью листьев. Для салатов она менее подходит, зато может храниться до весны. Некоторые поздние сорта становятся мягче после выдержки в подвале и прекрасно идут на зимнее квашение.

Мегатон F1

Среднепоздний гибрид, срок созревания — около 136-138 дней. Кочаны округлые, плотные, массой 3-4 кг по описанию. На практике они нередко вырастают в два-три раза больше.

Русский размер

Сорт заявлен как среднепоздний, с кочанами до 15 кг. По отзывам садоводов, в реальности масса чаще составляет 6-8 кг.

Засолиха

Среднеспелый гибрид (105-107 дней), кочаны массой около 2,5-3 кг. По описанию, отличается выровненными плотными кочанами и маленькой кочерыжкой.

Каменная голова

Позднеспелый польский сорт, известный под названием "Каменна глова". Кочаны массой до 4 кг, очень плотные, с хорошей лежкостью.

Сахарная голова

Позднеспелый сорт с кочанами массой около 2,5 кг. Отличается устойчивостью к болезням и универсальностью применения.

Победа

Среднепоздний гибрид, кочаны которого могут достигать 8-10 кг. В официальных источниках информации о нём немного, однако отзывы подтверждают его перспективность.

Герцогиня

Поздний гибрид с кочанами весом 2-3 кг, срок хранения — до 8 месяцев. Отличается плотными округлыми кочанами и хорошим вкусом.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Выражая нежность, вы разрушаете доверие: главная ошибка в общении с кошкой
Домашние животные
Выражая нежность, вы разрушаете доверие: главная ошибка в общении с кошкой
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Домашние животные
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Популярное
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет

Археологи в Ване раскрывают секреты древних уратов, обнаружив в крепости Кевенли 76 пифосов, что кардинально меняет наше представление о их системе хранения.

Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Три гигантских экскаватора: как они изменили мир землеройных машин Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Дизель и бензин уходят в прошлое: как это изменит дороги и экологию в России
Возвращение нулевых: эта стрижка рвёт тренды осени — 5 вариантов на любой тип волос
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Последние материалы
Питомец перестал отзываться на кличку: это не каприз, а первый звонок о потере доверия
Самолёт живёт по своим законам: эти правила сделают ваш полёт комфортным и безопасным
Баснословные гонорары и тайная стратегия: что сейчас происходит в жизни Михаила Ефремова
Грядка превращается в кладовую: капуста, которая лежит до апреля и не теряет вкус
Несколько забытых предметов в авто — и спокойная поездка может закончится протоколом
Силовые тренировки переписывают работу организма: микробиом отвечает на каждое усилие
Германские власти казнили большое число видных оппозиционеров из высокопоставленных военных кругов… — писала газета Правда 10 сентября 1941 года
Пенсии в России тают быстрее инфляции: почему индексация превращается в пустую формальность
Асаны с подвохом: чем может обернуться йога при боли в шее
Жуткая находка: что стало причиной смерти этого морского гиганта на британском пляже
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.