Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Асаны с подвохом: чем может обернуться йога при боли шеи
Жуткая находка: что стало причиной смерти этого морского гиганта на британском пляже
Восемь песен, восемь нарушений: концерт Люси Чеботиной обернулся судебным разбирательством
Крах надежд: эмигрировавшая в США Рита Дакота рассказала о последствиях отмены концертов в РФ
Хронический стресс и вино по вечерам — формула, которая рушит жизнь незаметно
Рыба, которую недооценивали: простой секрет делает минтай роскошным блюдом
Секрет чая раскрыт: как одна аминокислота превращает напиток в эликсир спокойствия
Кочаны выдерживают 9 месяцев — секрет, который знают только старые хозяева
Митя Фомин отреагировал на резкие слова Цискаридзе: выглядел как корова на льду

Грядка сияет, как солнце: лучшие золотистые томаты для приготовления салатов и заготовок

3:12
Садоводство

Золотистые сорта томатов давно завоевали популярность у садоводов благодаря привлекательному внешнему виду, мягкому вкусу и высокому содержанию витаминов. Многие из них отличаются гипоаллергенностью и низкой кислотностью, что делает их особенно ценными для питания. Ниже представлены 11 сортов и гибридов, которые были проверены на практике огородниками и получили положительные отзывы.

Разные виды помидоров
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Разные виды помидоров

Мамонт немецкий золотой

Старинный сорт, известный с XIX века. Плоды плоскоокруглой формы, вес достигает 500 г и более. Окраска в процессе созревания меняется от желтой до золотисто-оранжевой с красными прожилками.

Золотая королева

Сибирский сорт для открытого грунта и укрытий. Плоды массой до 700 г имеют ярко-желтую окраску и сладковатую, сочную мякоть.

Золотой ананас

Американский сорт с крупными мясистыми плодами массой до 600 г. Отличается сладким вкусом и хорошей приспособляемостью к разным условиям выращивания.

Золотой Кенигсберг

Сибирская селекция, "родственник" красного Кенигсберга. Растения формируют кисти по 5-6 плодов удлиненной формы. Первые экземпляры достигают 450 г.

Золотой мужичок

Раннеспелый гибрид высотой до 1,5 м. Плоды массой 200-220 г собраны в кисти по 4-5 штук. Отличается устойчивостью к болезням и стабильной урожайностью.

Золотая теща

Уральский гибрид с оранжевыми плодами весом до 200 г. Кусты компактные, высотой около 1 м, подходят для выращивания в грунте и теплицах.

Золотое сердце

Раннеспелый сорт с компактными кустами до 70 см. Плоды массой 90-130 г отличаются оригинальной формой и мясистой мякотью.

По отзывам садоводов, томаты обладают приятным вкусом и сохраняют целостность при консервировании благодаря плотной кожице.

Золотое руно

Ранний детерминантный сорт, устойчивый к болезням и неприхотливый. Кусты до 55 см дают урожайность до 6 кг/м².

По наблюдениям садоводов, плоды обладают сладко-кислым вкусом с фруктовыми нотами и отлично подходят для цельноплодного консервирования.

Золотой лимон

Индетерминантный сорт с плодами лимонной формы массой 80-120 г. В средней полосе выращивается преимущественно в теплицах.

Золотая кисть

Раннеспелый сорт черри с грушевидными плодами массой 25-30 г. Образует обильные кисти, которые радуют не только урожайностью, но и декоративностью.

Золотой колокольчик

Гибрид черри с ранним сроком созревания. Кусты до 2 м формируют кисти из 8-10 ярко-желтых плодов.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Наука и техника
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Популярное
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет

Археологи в Ване раскрывают секреты древних уратов, обнаружив в крепости Кевенли 76 пифосов, что кардинально меняет наше представление о их системе хранения.

Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Три гигантских экскаватора: как они изменили мир землеройных машин Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Дизель и бензин уходят в прошлое: как это изменит дороги и экологию в России
Возвращение нулевых: эта стрижка рвёт тренды осени — 5 вариантов на любой тип волос
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Последние материалы
Асаны с подвохом: чем может обернуться йога при боли шеи
Жуткая находка: что стало причиной смерти этого морского гиганта на британском пляже
Восемь песен, восемь нарушений: концерт Люси Чеботиной обернулся судебным разбирательством
Грядка сияет, как солнце: лучшие золотистые томаты для приготовления салатов и заготовок
Крах надежд: эмигрировавшая в США Рита Дакота рассказала о последствиях отмены концертов в РФ
Хронический стресс и вино по вечерам — формула, которая рушит жизнь незаметно
Рыба, которую недооценивали: простой секрет делает минтай роскошным блюдом
10 сентября: последняя жертва гильотины, протоколы мудрецов и коллайдер
Секрет чая раскрыт: как одна аминокислота превращает напиток в эликсир спокойствия
Кочаны выдерживают 9 месяцев — секрет, который знают только старые хозяева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.