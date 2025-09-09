Грядка сияет, как солнце: лучшие золотистые томаты для приготовления салатов и заготовок

Садоводство

Золотистые сорта томатов давно завоевали популярность у садоводов благодаря привлекательному внешнему виду, мягкому вкусу и высокому содержанию витаминов. Многие из них отличаются гипоаллергенностью и низкой кислотностью, что делает их особенно ценными для питания. Ниже представлены 11 сортов и гибридов, которые были проверены на практике огородниками и получили положительные отзывы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Разные виды помидоров

Мамонт немецкий золотой

Старинный сорт, известный с XIX века. Плоды плоскоокруглой формы, вес достигает 500 г и более. Окраска в процессе созревания меняется от желтой до золотисто-оранжевой с красными прожилками.

Золотая королева

Сибирский сорт для открытого грунта и укрытий. Плоды массой до 700 г имеют ярко-желтую окраску и сладковатую, сочную мякоть.

Золотой ананас

Американский сорт с крупными мясистыми плодами массой до 600 г. Отличается сладким вкусом и хорошей приспособляемостью к разным условиям выращивания.

Золотой Кенигсберг

Сибирская селекция, "родственник" красного Кенигсберга. Растения формируют кисти по 5-6 плодов удлиненной формы. Первые экземпляры достигают 450 г.

Золотой мужичок

Раннеспелый гибрид высотой до 1,5 м. Плоды массой 200-220 г собраны в кисти по 4-5 штук. Отличается устойчивостью к болезням и стабильной урожайностью.

Золотая теща

Уральский гибрид с оранжевыми плодами весом до 200 г. Кусты компактные, высотой около 1 м, подходят для выращивания в грунте и теплицах.

Золотое сердце

Раннеспелый сорт с компактными кустами до 70 см. Плоды массой 90-130 г отличаются оригинальной формой и мясистой мякотью.

По отзывам садоводов, томаты обладают приятным вкусом и сохраняют целостность при консервировании благодаря плотной кожице.

Золотое руно

Ранний детерминантный сорт, устойчивый к болезням и неприхотливый. Кусты до 55 см дают урожайность до 6 кг/м².

По наблюдениям садоводов, плоды обладают сладко-кислым вкусом с фруктовыми нотами и отлично подходят для цельноплодного консервирования.

Золотой лимон

Индетерминантный сорт с плодами лимонной формы массой 80-120 г. В средней полосе выращивается преимущественно в теплицах.

Золотая кисть

Раннеспелый сорт черри с грушевидными плодами массой 25-30 г. Образует обильные кисти, которые радуют не только урожайностью, но и декоративностью.

Золотой колокольчик

Гибрид черри с ранним сроком созревания. Кусты до 2 м формируют кисти из 8-10 ярко-желтых плодов.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

