Грядка сияет, как солнце: лучшие золотистые томаты для приготовления салатов и заготовок

Золотистые сорта томатов давно завоевали популярность у садоводов благодаря привлекательному внешнему виду, мягкому вкусу и высокому содержанию витаминов. Многие из них отличаются гипоаллергенностью и низкой кислотностью, что делает их особенно ценными для питания. Ниже представлены 11 сортов и гибридов, которые были проверены на практике огородниками и получили положительные отзывы.
Старинный сорт, известный с XIX века. Плоды плоскоокруглой формы, вес достигает 500 г и более. Окраска в процессе созревания меняется от желтой до золотисто-оранжевой с красными прожилками.
Сибирский сорт для открытого грунта и укрытий. Плоды массой до 700 г имеют ярко-желтую окраску и сладковатую, сочную мякоть.
Американский сорт с крупными мясистыми плодами массой до 600 г. Отличается сладким вкусом и хорошей приспособляемостью к разным условиям выращивания.
Сибирская селекция, "родственник" красного Кенигсберга. Растения формируют кисти по 5-6 плодов удлиненной формы. Первые экземпляры достигают 450 г.
Раннеспелый гибрид высотой до 1,5 м. Плоды массой 200-220 г собраны в кисти по 4-5 штук. Отличается устойчивостью к болезням и стабильной урожайностью.
Уральский гибрид с оранжевыми плодами весом до 200 г. Кусты компактные, высотой около 1 м, подходят для выращивания в грунте и теплицах.
Раннеспелый сорт с компактными кустами до 70 см. Плоды массой 90-130 г отличаются оригинальной формой и мясистой мякотью.
По отзывам садоводов, томаты обладают приятным вкусом и сохраняют целостность при консервировании благодаря плотной кожице.
Ранний детерминантный сорт, устойчивый к болезням и неприхотливый. Кусты до 55 см дают урожайность до 6 кг/м².
По наблюдениям садоводов, плоды обладают сладко-кислым вкусом с фруктовыми нотами и отлично подходят для цельноплодного консервирования.
Индетерминантный сорт с плодами лимонной формы массой 80-120 г. В средней полосе выращивается преимущественно в теплицах.
Раннеспелый сорт черри с грушевидными плодами массой 25-30 г. Образует обильные кисти, которые радуют не только урожайностью, но и декоративностью.
Гибрид черри с ранним сроком созревания. Кусты до 2 м формируют кисти из 8-10 ярко-желтых плодов.
Уточнения
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Археологи в Ване раскрывают секреты древних уратов, обнаружив в крепости Кевенли 76 пифосов, что кардинально меняет наше представление о их системе хранения.