Одно неверное движение — и розы встретят весну голыми

2:05
Садоводство

Осень в саду всегда вызывает вопрос: стоит ли трогать розы перед зимой? Хочется навести порядок и подготовить растения к холодам, но именно в этот момент можно совершить ошибки, которые повлияют на цветение в следующем сезоне.

Роза
Фото: commons.wikimedia.org by Kent Ellaschuk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Роза

Опасность осенней обрезки

Сильное укорачивание роз осенью может обернуться бедой. Подрезанные побеги стимулируют новый рост, а свежие ветви становятся лёгкой добычей для морозов. Кроме того, обильная обрезка близко к корням ослабляет куст и делает его уязвимым.

Что можно сделать без риска

Оптимальное решение — лёгкая санитарная обрезка. Достаточно удалить сухие, повреждённые или больные ветви. Также стоит укоротить слишком длинные побеги, чтобы их не сломали снег или зимние ветра. Основную же работу лучше оставить на раннюю весну, когда растение выйдет из состояния покоя.

Исключения и нюансы климата

В тёплых регионах схема меняется. Там розы нередко продолжают расти даже зимой. Ждать весны опасно: можно потерять новые побеги. Поэтому в южных зонах допустима умеренная осенняя обрезка — она поможет кустам сохранить форму и порадовать мощным цветением весной.

Особое внимание стоит уделить разветвлённым розам. Эти энергичные катерники цветут один раз за сезон и требуют обрезки в конце лета или осенью. Удалять лишние ветви удобнее всего в тот момент, когда куст сбросил листья и легко видно его форму.

Как помочь розам пережить зиму

Чтобы розы встретили весну здоровыми, важно не только подрезать их правильно, но и защитить от холода:

  • замульчировать почву у основания куста;
  • убрать пересекающиеся и загущающие стебли;
  • оставить куст достаточно "воздушным" для лучшей вентиляции.

Такой подход убережёт растения и создаст условия для щедрого цветения в новом сезоне.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
