Ошибки со шпинатом оборачиваются стрелками вместо листьев: пять правил спасут урожай

1:59
Садоводство

Шпинат ценится за нежные, сочные листья, которые легко добавляют в салаты, супы и другие блюда. Получить на грядке мясистую зелень не так сложно, если соблюдать несколько проверенных правил ухода.

Свежий пучок шпината
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Свежий пучок шпината

Лучшее время для посадки

Шпинат относится к культурам короткого светового дня. Наибольшие урожаи даёт весной и осенью, когда солнце не слишком активно. Посев в сентябре позволяет получить раннюю зелень весной, а весенние посадки обеспечивают свежие листья в начале лета.

Плодородная грядка — залог успеха

Эта культура любит питательную почву. Если участок представлен тяжёлым суглинком, стоит дополнить его перегноем или компостом из расчёта 5-6 кг на квадратный метр, либо внести аммиачную селитру (15 г на "квадрат"). На песчаных почвах шпинат тоже развивается хорошо, но только при регулярных поливах и предварительном удобрении.

Опасность пересыхания

Недостаток влаги — главный враг шпината. Засуха становится сигналом для стрелкования, после чего листья теряют нежность и вкус. Поэтому важно следить за регулярным поливом и не допускать пересыхания грядок.

Подкормка азотом

Для подкормки шпината применяются только азотные удобрения. Лёгкое внесение мочевины обеспечивает быстрый рост и насыщенный зелёный цвет листьев. Калий и фосфор растение усваивает самостоятельно при условии, что почва подготовлена правильно.

Прореживание — обязательный этап

После появления всходов растения нуждаются в пространстве. Между кустиками оставляют 8-10 см, а расстояние между рядами делают 20-25 см. Благодаря прореживанию шпинат формирует крепкие розетки и даёт более крупные листья.

Уточнения

Шпина́т огоро́дный (лат. Spinacia oleracea) — однолетнее травянистое растение; вид рода Шпинат (Spinacia) семейства Амарантовые (Amaranthaceae); в старой классификации — Маревые (Chenopodiaceae). Один из самых распространённых и питательных видов овощной зелени.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
