Ошибка с соседями оборачивается гибелью туи: какие растения не выживут рядом

Садоводство

Туя давно стала одним из самых популярных декоративных растений для дачных и приусадебных участков. Её густая крона формирует зелёные стены и живые изгороди, создавая уют и защищая сад от ветра. Но у многих садоводов возникает вопрос: что посадить рядом, кроме привычной хосты?

туя
Фото: commons.wikimedia.org by Ragesoss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
туя

Хосты — классика в тени

Хоста по праву считается лучшим соседом для туи. Она любит полутень, спокойно делит влагу и питательные вещества с хвойным деревом и хорошо развивается в 1-1,5 метрах от него. Листва хосты создаёт яркий контраст с тёмной хвоей и украшает участок весь сезон.

Бадан сердцелистный и толстолистный

Бадан также подходит для соседства с туей. Его крупные декоративные листья не боятся конкуренции и способны расти даже тогда, когда хвойное дерево разрастается и создаёт плотную тень.

Печёночница

Это растение прекрасно чувствует себя в самых затемнённых местах сада. Если туи высажены плотной линией, образуя живую стену, печёночница спокойно развивается даже в такой густой тени и радует ранними нежными цветами.

Можжевельник — союзник по духу

Сочетание туи и можжевельника выглядит особенно гармонично. Оба растения принадлежат к хвойным и не мешают друг другу. Причём можжевельник одинаково хорошо чувствует себя и на солнечных участках, и в лёгкой тени.

Рододендрон — идеальный партнёр

Опытные садоводы называют рододендрон лучшим спутником туи. Хвойное дерево защищает его от палящего летнего солнца и зимних морозов. Ещё одно преимущество: хвоя туи, использованная в качестве мульчи, подкисляет почву, что идеально подходит для рододендрона. При сильном разрастании туи придётся слегка корректировать крону, но это не станет серьёзной проблемой.

Уточнения

Ту́я (устар. «Ту́йя, Жи́зненное де́рево») (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae). Виды этого рода, особенно Туя западная (Thuja occidentalis), активно используются в садоводстве в качестве декоративно-лиственных растений; выведено множество сортов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
