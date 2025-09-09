Абрикосы гибнут быстрее от секатора, чем от морозов: ошибки обрезки, которые лишают урожая

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Абрикосовое дерево нуждается в регулярной обрезке, которая помогает поддерживать здоровье растения, продлевает срок его жизни и напрямую влияет на урожайность. Работы проводятся в разные сезоны, и каждая обрезка имеет своё назначение.

Абрикосы
Фото: commons.wikimedia.org by apple2000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Абрикосы

Весенняя обрезка: формирование кроны

В конце марта или в начале апреля выполняется формирующая обрезка. Цель — обеспечить равномерное освещение всех побегов и не допустить загущения кроны. Когда новые побеги достигают длины около 40 см, проводится укорачивание. Садоводы выбирают один из двух методов:

  • При разреженно-ярусной системе формируется до 7 скелетных ветвей с промежутками не более 40 см.
  • При чашевидной системе оставляется до 7 скелетных побегов на одинаковом расстоянии, чтобы крона оставалась светлой и проветриваемой.

Такая весенняя обработка помогает дереву развиваться гармонично и формирует основу для будущих урожаев.

Летняя обрезка: омоложение дерева

В июне наступает время для омолаживающей обрезки. Ветви текущего года укорачиваются примерно до 30 см. Через несколько недель на месте срезов появляется новая поросль. Из неё оставляются три наиболее крепких побега, а остальные удаляются. Эта процедура стимулирует активное образование плодовых веточек и помогает дереву тратить силы на урожай, а не на лишнюю листву.

Осенняя обрезка: санитарные меры

В середине октября проводится осенняя обрезка. Основное внимание уделяется удалению сломанных и повреждённых ветвей, а также выравниванию соотношения плодовых и лиственных побегов. Основное правило заключается в том, что плодовые ветви укорачиваются примерно на треть, при этом скелетные ветви остаются нетронутыми.

Уточнения

Абрико́с обыкнове́нный (лат. Prúnus armeníaca) — плодовое дерево, вид из секции Абрикос (Armeniaca) рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
