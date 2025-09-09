Клубничные кусты горят изнутри: чем опасна привычка подсыпать навоз прямо в лунки

Клубника относится к культурам, которые чувствительны к уходу и особенно к способам удобрения. Использование навоза способно дать хороший результат, но при неправильном подходе приносит вред растениям.

Фото: Own work by Dinkum, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Клубника

Опасность свежего навоза

Свежий навоз содержит аммиак и кислоты, обжигающие корни. При внесении его в посадочные лунки повышается риск гибели кустов. Перепревший навоз лишён агрессивных соединений и отдаёт питательные вещества постепенно, улучшая состав почвы и делая её рыхлой.

Когда навоз безопасен

Органика, пролежавшая хотя бы год, меняет структуру: становится более тёмной, рыхлой, с запахом земли. В таком виде она помогает удерживать влагу и насыщает почву азотом, фосфором и калием. На грядках, подготовленных перепревшим навозом, формируется больше цветоносов, а ягоды получаются сочнее.

Удобрение при посадке

Закладывать свежий навоз в лунки не допускается. Для молодых кустов такая среда губительна. Подготовка грядки должна выполняться заранее: осенью перепревшая органика вносится при перекопке, а весной земля уже подходит для посадки клубники.

Навоз для мульчирования

При использовании навоза в качестве мульчи применяется только перепревший состав. Допустимо добавление соломы или хвои, чтобы слой выполнял сразу несколько функций: сохранял влагу, сдерживал сорняки и защищал растения от ночной прохлады.

Использование птичьего помета

Птичий помет отличается высокой концентрацией. Для полива он не используется. Применяется только разведённый водой раствор, который сразу же вносится в почву.

Практические рекомендации

На тяжёлых глинистых почвах навоз желательно сочетать с песком или торфом, чтобы улучшить воздухообмен.

На песчаных землях органика помогает удерживать влагу, что особенно важно для клубники летом.

Осенью внесённый навоз может быть дополнен весной минеральными удобрениями: азотными для роста и калийными для сладости ягод.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

