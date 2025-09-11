Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пенсионный калькулятор для самозанятых: сколько платить, чтобы не остаться у разбитого корыта
Прощай, свежесть: 10 продуктов, погибающих в плену кухонного шкафа
Мирный развод Диброва: почему экс-супруга ушла в одних трусах – детали соглашения
Комарам не понравится, а вам — очень: вот что посадить в саду для идеальных летних вечеров
Легенда о выпадении волос развеяна: вот какую настоящую роль играет обычная кепка
Бочки с ядами и белые ореолы: морское дно Калифорнии превратилось в бетонную пустыню
Лучший пляж мира: есть ли альтернатива знаменитому пляжу Крита
Пляж превратился в сцену ужаса: неизвестное существо смыло на побережье — только ДНК покажет правду
Не все поняли юмор: Анна Седокова показала свои детские фото и вызвала насмешки в Сети

Молочная магия в огороде: странный полив, который превратит ваши помидоры в гигантов

2:45
Садоводство

В арсенале у садоводов есть десятки способов подкормить томаты, но некоторые методы способны удивить даже бывалых огородников. Один из таких приёмов — использование молока не по назначению. Обычный продукт с холодильной полки оказывается отличным помощником в борьбе за богатый урожай.

Поливка помидоров молоком
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Поливка помидоров молоком

Почему молоко работает

Молоко содержит целый комплекс веществ, необходимых растениям.

  • Кальций укрепляет стенки клеток и снижает риск растрескивания плодов. Именно он помогает томатам сохранить правильную форму и плотность.
  • Белки становятся пищей для полезных почвенных микроорганизмов. Они улучшают структуру грунта и повышают его плодородие.
  • Лактоза создаёт благоприятную среду для развития бактерий, которые угнетают патогенные грибки и тем самым защищают растения от фитофтороза и других болезней.

Как правильно готовить раствор

Для полива используют только натуральное молоко — лучше домашнее или пастеризованное, без сахара и ароматизаторов. Разводить его нужно водой в пропорции 1:10. Чистое молоко применять не стоит: высокая концентрация белков и жиров может "забить" почву и навредить корням.

Поливать молочным раствором рекомендуется раз в две недели, начиная с момента цветения. На один куст достаточно 1-1,5 литров приготовленной смеси. В жару делать этого не стоит — лучше выбрать утренние или вечерние часы, когда почва слегка остыла и влага успеет впитаться.

Секреты усиленной защиты

Некоторые огородники экспериментируют с добавками. В молочный раствор можно капнуть несколько капель йода или влить чесночный настой. Такое сочетание усиливает антисептическое действие, помогает отпугнуть тлю, паутинного клеща и снизить риск появления грибковых инфекций.

Для теплицы и огорода

Метод подходит и для открытого грунта, и для тепличных посадок. Особенно заметна польза на бедных почвах, где не хватает микроэлементов. Молочная подкормка помогает кустам стать мощнее, листья остаются зелёными, а плоды набирают вес и сочность.

Урожай с молочным привкусом успеха

Полив томатов молоком — не панацея и не заменитель комплексного ухода. Но в качестве дополнительной меры он способен стать вашим секретным оружием. Ведь когда растения начинают плодоносить по-крупному, сомнения исчезают: молоко может быть не только полезным напитком, но и неожиданным удобрением для огорода.

Уточнения

Тома́т или помидо́р - однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён семейства Паслёновые.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Недвижимость
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Садоводство, цветоводство
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Домашние животные
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Популярное
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября

Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Последние материалы
Прощай, свежесть: 10 продуктов, погибающих в плену кухонного шкафа
Мирный развод Диброва: почему экс-супруга ушла в одних трусах – детали соглашения
Комарам не понравится, а вам — очень: вот что посадить в саду для идеальных летних вечеров
Легенда о выпадении волос развеяна: вот какую настоящую роль играет обычная кепка
Бочки с ядами и белые ореолы: морское дно Калифорнии превратилось в бетонную пустыню
Лучший пляж мира: есть ли альтернатива знаменитому пляжу Крита
Пляж превратился в сцену ужаса: неизвестное существо смыло на побережье — только ДНК покажет правду
Не все поняли юмор: Анна Седокова показала свои детские фото и вызвала насмешки в Сети
Тренировки впустую? Вот как питание после тренировки влияет на результат
Брови редеют, ресницы ломаются: связь между похудением и потерей волосков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.