Сентябрьский обман: пять садовых дел, которые крадут ваше время и силы зря

Осень — пора подведения итогов. Урожай собран, грядки постепенно пустеют, а садоводы задумываются о том, какие работы необходимо выполнить перед зимой. Но вместе с действительно важными задачами вроде перекопки почвы, внесения удобрений и санитарной обрезки деревьев часто совершаются действия, которые не приносят никакой пользы, а лишь отнимают время и силы.

Удобрения в последний момент — деньги на ветер

К середине сентября многие ещё собирают позднюю капусту, свёклу или морковь. Возникает желание "подстегнуть" урожай дополнительными подкормками. Однако это типичная ошибка. Фосфорные удобрения, вроде суперфосфата или фосфоритной муки, действуют очень медленно. Чтобы они начали работать, требуется время, а у растений его уже нет — через пару недель они уйдут под зиму.

Йод против фитофторы: миф, в который продолжают верить

Фитофтора — бич осенних огородов. Влажность растёт, температура падает, а листья томатов и картофеля начинают покрываться коричневыми пятнами. Многие дачники хватаются за пузырёк йода, щедро разбавляют его в воде и опрыскивают растения. Но эффективность такой меры крайне сомнительна. Йод — всего лишь антисептик, а не фунгицид, поэтому с грибковыми спорами он не справляется. Гораздо надёжнее использовать специальные препараты или провести осеннюю обработку теплицы серной шашкой, чем тратить время и надеяться на мифическое "чудо-средство".

Окучивание свёклы — лишний труд

Существует популярное убеждение: раз окучивание полезно картофелю, то и свёкле не повредит. На деле всё наоборот. Морковь действительно стоит присыпать землёй в сентябре — это защищает корнеплод от солнечных ожогов и помогает набрать массу. А вот свёкла в этом не нуждается. У неё нет боковых корней, верхушки, выглядывающие из земли, не портятся от солнца и даже окрашиваются в характерный бордовый цвет. Значит, труд, потраченный на её окучивание, по сути бесполезен.

Дрожжевая подкормка в холод — скрытый вред

Дрожжи как стимулятор роста зелёной массы — отличное подспорье летом, когда растения активно развиваются. Но в сентябре, когда силы культуры уходят на вызревание плодов и подготовку к зиме, эта мера может обернуться вредом. Дрожжи усиливают активность микроорганизмов в почве, и те начинают активно "съедать" запасы кальция и калия. Именно этих элементов осенью растениям особенно не хватает. В итоге вместо пользы получается обратный эффект — истощение почвы.

Опрыскивания при холодной погоде — зря потраченное время

Многие садоводы откладывают обработку сада от болезней и вредителей на конец сентября. Но есть нюанс: биологические препараты, такие как фитоспорин, действуют только при температуре выше +10 °C. Если на улице уже прохладно, опрыскивание не принесёт желаемого результата, и все усилия окажутся напрасными. Гораздо продуктивнее провести работы заранее, пока держится тепло, а позже уделить внимание перекопке земли и внесению удобрений.

Что действительно стоит сделать

Куда полезнее посвятить время подготовке теплицы и грядок: убрать растительные остатки, перекопать землю крупными комьями, чтобы мороз уничтожил вредителей, внести хлористый калий, древесную золу и перепревший навоз. С наступлением устойчивого снежного покрова не помешает закинуть снег в теплицу — талая вода промоет и напитает почву.

