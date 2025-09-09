Опоздаешь осенью — потеряешь весной: схема обработки теплицы от болезней и вредителей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
К осени любая теплица становится настоящим "складом" для проблем. В закрытом пространстве накапливаются личинки насекомых, споры грибков, остатки корней и листвы. Если оставить их до весны, то новый сезон начнётся с эпидемий и нашествий. Осенняя обработка — это профилактика, которая экономит силы и урожай будущего года.

Теплица и конденсат
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уборка и первая перекопка

Уборка и первая перекопка

Сначала нужно полностью освободить теплицу: вынести подвязки, крепления, растительные остатки. Грунт перекапывают крупными комьями. Чем грубее структура земли — тем лучше она промёрзнет зимой, что естественным образом уничтожит часть вредителей и патогенов.

Защита от насекомых

Важно определить, какие вредители досаждали летом.

  • Паутинный клещ: против него применяют препараты с действующим веществом малатион - "Карбофос", "Алиот", "Фуфанон". Также помогают инсектициды на основе пиримифос-метила ("Актеллик", "Пиригрэн").
  • Белокрылка: один из самых живучих врагов теплицы. Эффективны препараты с флоникамидом - "Теппеки", "Липидоцид". Они поражают не только взрослых особей, но и яйца.

Опрыскивание должно быть тщательным: обрабатывают щели, каркас, подвязки, углы. После этого теплицу закрывают минимум на 4-7 дней, затем проветривают сутки.

Борьба с грибковыми болезнями

Главный враг тепличников — фитофтора. Для осени допустимы химические методы, включая серную шашку. Её поджигают в центре теплицы и оставляют помещение закрытым на 1-7 суток. Сернистый газ убивает споры грибков, но опасен для человека — без проветривания входить внутрь нельзя.

После обработки теплицу открывают настежь. Мыть стены и каркас не нужно: остатки сернистого газа продолжат работать.

Подготовка к зиме

Осенью нужно проверить целостность конструкции: трещины, неплотности и поломки лучше устранить до морозов. Землю в теплице перекапывают крупными комьями. Это помогает грунту промёрзнуть и уничтожить часть вредителей естественным образом.

Под перекопку вносят:

  • Хлористый калий: за зиму хлор вымоется, останется полезный калий.
  • Навоз: успеет перепреть и обогатит почву.
  • Древесная зола: примерно стакан на квадратный метр для обеззараживания и питания.

Азотные удобрения осенью не применяют: они вымываются и весной пользы не приносят.

Когда выпадет устойчивый снег, его закидывают внутрь теплицы. Тающий снег промоет почву и напитает её влагой. Процедуру стоит повторить несколько раз за зиму.

Схема подготовки

  • Полная уборка теплицы.
  • Перекопка крупными комьями.
  • Обработка от вредителей инсектицидами.
  • Обработка от грибков (серная шашка).
  • Проветривание и открытое хранение теплицы.
  • Внесение калийных удобрений, навоза и золы.
  • Засыпка теплицы снегом зимой.

Такой комплекс осенних мер не только обезопасит будущий урожай, но и значительно сократит количество хлопот весной, когда каждая неделя на счету.

Уточнения

Тепли́ца - отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
