Опоздаешь осенью — потеряешь весной: схема обработки теплицы от болезней и вредителей

К осени любая теплица становится настоящим "складом" для проблем. В закрытом пространстве накапливаются личинки насекомых, споры грибков, остатки корней и листвы. Если оставить их до весны, то новый сезон начнётся с эпидемий и нашествий. Осенняя обработка — это профилактика, которая экономит силы и урожай будущего года.
Сначала нужно полностью освободить теплицу: вынести подвязки, крепления, растительные остатки. Грунт перекапывают крупными комьями. Чем грубее структура земли — тем лучше она промёрзнет зимой, что естественным образом уничтожит часть вредителей и патогенов.
Важно определить, какие вредители досаждали летом.
Опрыскивание должно быть тщательным: обрабатывают щели, каркас, подвязки, углы. После этого теплицу закрывают минимум на 4-7 дней, затем проветривают сутки.
Главный враг тепличников — фитофтора. Для осени допустимы химические методы, включая серную шашку. Её поджигают в центре теплицы и оставляют помещение закрытым на 1-7 суток. Сернистый газ убивает споры грибков, но опасен для человека — без проветривания входить внутрь нельзя.
После обработки теплицу открывают настежь. Мыть стены и каркас не нужно: остатки сернистого газа продолжат работать.
Осенью нужно проверить целостность конструкции: трещины, неплотности и поломки лучше устранить до морозов. Землю в теплице перекапывают крупными комьями. Это помогает грунту промёрзнуть и уничтожить часть вредителей естественным образом.
Азотные удобрения осенью не применяют: они вымываются и весной пользы не приносят.
Когда выпадет устойчивый снег, его закидывают внутрь теплицы. Тающий снег промоет почву и напитает её влагой. Процедуру стоит повторить несколько раз за зиму.
Такой комплекс осенних мер не только обезопасит будущий урожай, но и значительно сократит количество хлопот весной, когда каждая неделя на счету.
Уточнения
Тепли́ца - отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.
