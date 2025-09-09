Осенняя обработка смородины и малины: шаг, который решает судьбу урожая

Осенью ягодные кустарники нуждаются в особом уходе. После сбора урожая наступает время обработок и обрезки, которые обеспечивают здоровье растений и будущий урожай.

Чем обработать кусты осенью

Смородина и малина подвержены грибковым заболеваниям, которые проявляются пятнами на листьях. Так как плодоношение завершилось, допустимо применение химических средств.

Для профилактики и лечения грибков используют бордосскую жидкость на основе медного купороса и гашёной извести.

Осенью достаточно однопроцентного раствора. Пройтись нужно тщательно по всем веточкам. Делать обработку нужно в безветренную погоду, и чтобы не было обильных дождей.

Если на кустах заметны вредители, через неделю после первой обработки проводят опрыскивание инсектицидами ("Актара", "Искра", "Фуфанон"). Все работы выполняются строго по инструкции и с защитными средствами.

Как обрезать смородину

Приступать к обрезке рекомендуется после опадания листвы, но до наступления сильных заморозков. В первую очередь проводится санитарная обрезка.

Нужно удалить все засохшие и поврежденные ветки. Срезать под основание секатором. У черной смородины нужно вырезать и все старые ветки — старше 5 лет, у красной и белой — старше 6 лет. Нужно, чтобы кусты хорошо проветривались и не были загущены.

Для кустов старше 10 лет проводят омолаживающую обрезку: удаляют все тёмные и старые ветки под корень, оставляя только молодые побеги. После процедуры убирают листву в приствольном круге, рыхлят почву и вносят удобрения. Осенью применяют только фосфор и калий — по столовой ложке сернокислого калия и двойного суперфосфата на куст. Допустимо добавление перегноя в количестве 3-4 кг на куст среднего размера.

Как обрезать малину

Обрезку малины также проводят после опадания листвы, но за пару недель до устойчивых холодов. При этом учитывают сорт.

У обычной сортовой малины нужно сейчас вырезать только поврежденные и засохшие ветки. Важно помнить, что малина плодоносит на двухлетних побегах, и давшие в этом году урожай стоит также вырезать осенью. Весной они будут уже засохшие, если так оставить.

Ремонтантную малину укорачивают почти под корень, оставляя почву чистой от старых стеблей.

Подготовка малины к зиме

В регионах с суровым климатом побеги пригибают к земле. В более тёплых районах эта мера не обязательна.

Пригибать побеги нужно в октябре в срок с 1 по 15-е. Сделать это нужно перед тем, как ночью уже будут устойчивые отрицательные значения. Если пригибать малину в сентябре, то она подопреет и погибнет. Также может развиться серая гниль.

При сильных холодах побеги становятся ломкими, поэтому пригибание выполняется осторожно. Высота дуги не должна превышать 20 см от земли. Побеги одного куста подвязывают к основанию соседнего, чтобы нагрузка распределялась равномерно. Закреплять верхушки можно обрезанными ветками. Весной побеги поднимаются и возвращаются в вертикальное положение.

