Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Канадская Говядина весом в тонну: бык ростом с баскетболиста стал мировой сенсацией
До 30% дешевле, но с подвохом: стоит ли гоняться за настоящим китайцем вместо версии для экспорта
Просто и эффективно: Дима Билан раскрыл свои правила общения и защиты от негатива
Красота против безопасности: какие наряды становятся приманкой для карманников в Европе
Первые часы решают судьбу фигуры: завтрак, который запускает стройность — секрет утренних калорий
Секрет янтарного цвета: добавляю этот ингредиент в яблочное желе — все ахают
Скрип волос после шампуня: вредная бьюти-привычка, о которой вы не знали
Этот продукт усиливает иммунитет: всего один в день даёт треть суточной нормы витамина С
Космос раскрывает секреты: искажённое кольцо звезды может быть делом невидимой новой планеты

Осенняя обработка смородины и малины: шаг, который решает судьбу урожая

3:32
Садоводство

Осенью ягодные кустарники нуждаются в особом уходе. После сбора урожая наступает время обработок и обрезки, которые обеспечивают здоровье растений и будущий урожай.

Обрезка малины
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Обрезка малины

Чем обработать кусты осенью

Смородина и малина подвержены грибковым заболеваниям, которые проявляются пятнами на листьях. Так как плодоношение завершилось, допустимо применение химических средств.

Для профилактики и лечения грибков используют бордосскую жидкость на основе медного купороса и гашёной извести.

Осенью достаточно однопроцентного раствора. Пройтись нужно тщательно по всем веточкам. Делать обработку нужно в безветренную погоду, и чтобы не было обильных дождей.

Если на кустах заметны вредители, через неделю после первой обработки проводят опрыскивание инсектицидами ("Актара", "Искра", "Фуфанон"). Все работы выполняются строго по инструкции и с защитными средствами.

Как обрезать смородину

Приступать к обрезке рекомендуется после опадания листвы, но до наступления сильных заморозков. В первую очередь проводится санитарная обрезка.

Нужно удалить все засохшие и поврежденные ветки. Срезать под основание секатором. У черной смородины нужно вырезать и все старые ветки — старше 5 лет, у красной и белой — старше 6 лет. Нужно, чтобы кусты хорошо проветривались и не были загущены.

Для кустов старше 10 лет проводят омолаживающую обрезку: удаляют все тёмные и старые ветки под корень, оставляя только молодые побеги. После процедуры убирают листву в приствольном круге, рыхлят почву и вносят удобрения. Осенью применяют только фосфор и калий — по столовой ложке сернокислого калия и двойного суперфосфата на куст. Допустимо добавление перегноя в количестве 3-4 кг на куст среднего размера.

Как обрезать малину

Обрезку малины также проводят после опадания листвы, но за пару недель до устойчивых холодов. При этом учитывают сорт.

У обычной сортовой малины нужно сейчас вырезать только поврежденные и засохшие ветки. Важно помнить, что малина плодоносит на двухлетних побегах, и давшие в этом году урожай стоит также вырезать осенью. Весной они будут уже засохшие, если так оставить.

Ремонтантную малину укорачивают почти под корень, оставляя почву чистой от старых стеблей.

Подготовка малины к зиме

В регионах с суровым климатом побеги пригибают к земле. В более тёплых районах эта мера не обязательна.

Пригибать побеги нужно в октябре в срок с 1 по 15-е. Сделать это нужно перед тем, как ночью уже будут устойчивые отрицательные значения. Если пригибать малину в сентябре, то она подопреет и погибнет. Также может развиться серая гниль.

При сильных холодах побеги становятся ломкими, поэтому пригибание выполняется осторожно. Высота дуги не должна превышать 20 см от земли. Побеги одного куста подвязывают к основанию соседнего, чтобы нагрузка распределялась равномерно. Закреплять верхушки можно обрезанными ветками. Весной побеги поднимаются и возвращаются в вертикальное положение.

Уточнения

Сморо́дина — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов. 

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Ногти теперь пахнут дороже, чем духи: тренд 2025 года свёл с ума индустрию
Красота и стиль
Ногти теперь пахнут дороже, чем духи: тренд 2025 года свёл с ума индустрию
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Еда и рецепты
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Домашние животные
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Популярное
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам

Байкал станет морем, Африка расколется, а Исландию разорвёт пополам. Учёные уверены: новые океаны уже начали своё рождение.

Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Морское чудо в деревенской реке: случай, который обсуждает вся Кубань — рыбакам не до смеха
Лучший способ очистить кран от накипи: работает быстрее и дешевле магазинных средств
Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Клыки длиной с руку и зубы, растущие спиралью: топ-10 ртов, которыми природа вооружила хищников
Картошка под подозрением: обычный урожай становится поводом для протокола
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Последние материалы
Тренировки, которые не изматывают: методика из Норвегии меняет правила фитнеса
Три пальца и километры ужаса: тайна гигантского пингвина держала город в страхе десятилетиями
Пуховое одеяло не влезает в стиралку? Решение проще, чем вы думаете
Был друг — стал враг: 5 поведенческих сигналов, что кошка разочаровалась в хозяине
Иммунитет во рту отключается после стакана этого сока: эффект оказался неожиданным
Киркоров раскрыл свои секреты успеха: вот что помогает ему много лет оставаться на вершине
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Расширенные поры: 4 мифа, в которые пора перестать верить
Невероятный Удмуртский скороход: участники забыли об усталости, помогая друг другу
Осенняя обработка смородины и малины: шаг, который решает судьбу урожая
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.