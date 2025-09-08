Осенняя обработка теплицы: простые шаги, которые спасут урожай весной от болезней и вредителей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Осенью, когда урожай в теплице уже собран, важно провести правильную обработку сооружения. В закрытом пространстве за сезон накапливаются вредители и возбудители болезней. Если оставить всё без внимания, весной проблемы только усилятся, а времени на борьбу с ними будет гораздо меньше.

Мойка теплицы осенью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Обработка от вредителей

Первым делом необходимо убрать все растительные остатки, крепления и подвязки, а затем провести перекопку земли, оставляя крупные комья. Далее оценивается, какие именно вредители доставили наибольшие неприятности.

При появлении паутинного клеща применяются акарицидные препараты с действующим веществом малатион ("Карбофос", "Алиот", "Фуфанон"). Эффективны и средства на основе пиримифос-метила ("Актеллик", "Пиригрэн").

Опрыскивание проводится максимально тщательно, включая щели, опоры и труднодоступные места. После обработки теплицу закрывают минимум на четыре дня, оптимально — на неделю, затем оставляют на сутки для проветривания.

Другой частый вредитель теплиц — белокрылка, которая особенно опасна для томатов и огурцов. Против неё хорошо работают препараты с флоникамидом ("Теппеки") или биологические средства вроде "Липидоцида". Эти составы воздействуют как на взрослых особей, так и на яйца.

Обработка от болезней

После борьбы с насекомыми проводится обработка от грибковых заболеваний. Чаще всего встречается фитофтороз. Осенью допустимо использовать серные шашки, выделяющие сернистый газ.

Проще всего взять серную шашку. Ее нужно зажечь, закрыть помещение и оставить минимум на сутки, а лучше на неделю. Сернистый газ опасен для человека, поэтому без проветривания внутрь не нужно заходить.

После таких мероприятий теплицу оставляют открытой до зимы. Мыть внутренние поверхности не требуется, достаточно смыть мыльным раствором грязь снаружи.

Подготовка к зиме

Перед зимним сезоном необходимо осмотреть конструкцию теплицы и убедиться в её целостности. Все зазоры и повреждения нужно устранить. Землю следует перекопать крупными пластами — за зиму грунт промёрзнет, что дополнительно снизит количество вредителей и патогенной микрофлоры.

Под перекопку вносятся удобрения, подходящие именно для осени: хлористый калий, перепревший навоз, а также древесная зола (по стакану на квадратный метр). Азотные удобрения осенью применять не рекомендуется, так как они вымываются талой водой.

Когда выпадет устойчивый снежный покров, в теплицу желательно закинуть несколько слоёв снега. Весной талая вода промоет и напитает землю, улучшая её структуру.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
