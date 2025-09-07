Опасный сосед в горшке: юкка дарит экзотику и оставляет шрамы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Юкка — одно из самых эффектных комнатных растений, которое легко принять за пальму. Высокий ствол, длинные узкие листья — всё это создаёт экзотический вид. Однако с пальмами у юкки нет ничего общего: её ближайший родственник — драцена.

Юкка
Фото: commons.wikimedia.org by Derek Ramsey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Юкка

Растение известно своей противоречивой репутацией. Одни уверены, что оно может вызывать аллергию и даже отравления у животных. Другие спокойно выращивают юкку дома: даже если коты погрызают листья, серьёзных последствий обычно не бывает.

Виды и особенности

Существует около 50 видов юкки, которые можно встретить в Центральной Америке — от Мексики до Коста-Рики. Некоторые сорта давно стали популярными в Европе и даже в России. В парках Турции юкка встречается почти так же часто, как пальмы. Высота растения в природе достигает 9 метров, а соцветия напоминают белые или кремовые колокольчики. У некоторых видов плоды съедобны.

Чаще всего в доме выращивают два вида:

  • Юкка гигантская — национальный цветок Сальвадора. Её основание похоже на ногу слона, из-за чего растение прозвали "слоновьей юккой". Из её волокон когда-то шили первые джинсы.
  • Юкка алоэлистная — визуально напоминает большое алоэ. Корни содержат вещества, которые можно использовать как мыло.

Условия выращивания

Чтобы растение чувствовало себя комфортно, нужен рыхлый нейтральный грунт. Подойдёт готовая смесь для пальм с добавлением песка или перлита. Важно обеспечить высокий слой дренажа — минимум 5 см.

Некоторые садоводы выращивают юкку даже на гидропонике — без почвы, в смеси из коры, гальки и древесного угля.

Горшок выбирают устойчивый, ведь крона у растения тяжёлая. Диаметр нового горшка должен быть на 3-4 см больше предыдущего, а высота — в два раза больше его диаметра.

Освещение и климат

Юкка любит солнце и не боится прямых лучей, но молодые растения лучше держать в полутени. При недостатке света листья бледнеют, а ствол вытягивается.

К воздуху растение нетребовательно, что делает его удобным для квартир. Однако ставить горшок рядом с батареями не стоит.

Оптимальная температура летом — от +20 до +28 °C, зимой — от +8 до +12 °C, хотя юкка спокойно переносит круглогодичное содержание в тепле. Главное — избегать резких перепадов и сквозняков.

Уточнения

Ю́кка (лат. Yúcca) — род древовидных вечнозелёных растений подсемейства Агавовые (Agavoideae) семейства Спаржевые (Asparagaceae). 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
