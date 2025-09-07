Лаванда трескается, глициния душится, розы ломаются — ошибка садовода в сентябре

Сентябрь — это месяц, когда сад начинает готовиться к отдыху, а садоводу стоит взять в руки секатор. Многие культуры лучше трогать весной, но есть растения, которые именно осенью нуждаются в обрезке.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Обрезка клубники осенью

Лаванда

Конец лета и начало осени — оптимальное время для обрезки лаванды. Это помогает сохранить компактную форму куста и стимулировать цветение в следующем сезоне. Если не провести обрезку, стебли постепенно одревеснеют, могут трескаться зимой и хуже цвести. Работы лучше выполнять в сухую погоду: удаляются только побуревшие и высохшие побеги, а свежие зелёные веточки остаются. После дождя вмешиваться в куст опасно, так как высок риск грибковых поражений.

Глициния

Это растение требует регулярной формировки. Лучший результат достигается при двух обрезках в год: в конце зимы перед цветением и во второй половине лета, после того как соцветия отцвели. Если август был пропущен, процедуру проводят в начале сентября. В это время убираются засохшие или слишком слабые побеги, а длинные летние ветви укорачиваются. Такая обрезка помогает глицинии оставаться аккуратной, а её цветы не скрываются за массой зелени.

Розы

Хотя весенняя обрезка остаётся классикой, сентябрьская также приносит пользу. Она укрепляет кусты и защищает их от поломки при сильных ветрах. Особенно это актуально для сортов, которые склонны вытягиваться в длину. Если осенью не укоротить побеги, зимой они рискуют вымерзнуть или сломаться. Плетистые розы выделяются в отдельную категорию: они формируют бутоны на прошлогодних стеблях, поэтому обрезаются только после завершения цветения.

Уточнения

Обрезка растений — частичное или полное удаление частей культурных растений с определённой целью.

