Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Короткое каре ломает привычные каноны — лицо меняется за одно движение ножниц
Юрист предупредил о рисках запрета вейпов в Нижегородской области
В экстренной ситуации счёт идёт на секунды: как обычная беспорядочность в багажнике превращается в угрозу для водителя
Газпром нашёл покупателя на арестованную долю в Wintershall Noordzee: актив заблокирован судом
Опасный сигнал: назван простой способ вычислить телефонных мошенников за секунду
Залог за съемную квартиру не возвращают? Что нужно знать, чтобы не дать себя обмануть
Что делать, если ребенок отказывается идти в школу: эти факторы уничтожают детскую мотивацию
Ошибка в карте пациента = риск осложнений: когда страх перед пенициллином играет против
Три врага картошки в погребе: кто и что уничтожает клубни после сбора

Мука, которая оживляет грядки: удобрение, которое работает, даже когда вы отдыхаете

5:05
Садоводство

Рыбная мука — удобрение, которое всё чаще используют садоводы и огородники, выбирающие органику вместо «химии». Это натуральное средство способно улучшить почву и повысить урожайность, при этом действуя мягко и долго. Разберёмся, что представляет собой продукт, какие у него преимущества и как правильно его применять.

Рыбная мука удобрение
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Рыбная мука удобрение

Рыбная мука

Для производства удобрения используют отходы рыбной промышленности: чешую, кости, хрящи, внутренности, иногда даже остатки морских млекопитающих и ракообразных. Сырьё проходит сушку, обеззараживание и измельчение. Получается тёмный порошок с богатым минеральным составом. Если в основу пошла в основном мякоть, в продукте больше азота. При переработке костей и чешуи повышается содержание фосфора.

Польза

В составе до 65–70% белка, 5–12% жиров, а также кальций, фосфор, магний, калий, йод, азот и витамины. Такой «коктейль» питательных веществ положительно влияет на растения:

  • почва становится более рыхлой, накапливается гумус;
  • активизируются полезные микроорганизмы;
  • снижается кислотность грунта;
  • укрепляется корневая система;
  • ускоряется рост и обменные процессы;
  • растения формируют больше завязей;
  • увеличиваются урожай и масса плодов;
  • овощи и фрукты приобретают насыщенный вкус.

Особенность удобрения — пролонгированное действие. Питательные вещества высвобождаются постепенно, а растения усваивают их 5–8 месяцев. Поэтому однократного внесения хватает на целый сезон.

Минусы и ограничения

Несмотря на очевидную пользу, у продукта есть недостатки. Главный — специфический запах, который может привлекать грызунов. Чтобы минимизировать риски, порошок лучше заделывать в почву в пасмурные дни или вечером. Вторая проблема — ограниченный срок хранения. После вскрытия упаковки мука начинает окисляться и терять свойства. Также важно строго соблюдать дозировку: избыток азота способен вызвать вспышку грибковых заболеваний.

Виды использования

Под перекопку

Рыбную муку можно внести весной перед посадкой или осенью после уборки урожая. Норма — около 100–150 г на квадратный метр. После равномерного распределения порошок обязательно заделывают в почву на глубину 10–15 см и поливают, если земля сухая.

При посадке

Продукт добавляют в лунки для овощей, кустарников и деревьев. Важно хорошо перемешать с почвой, чтобы гранулы не соприкасались с корнями. С известковыми удобрениями совмещать нельзя — в щелочной среде органика разлагается хуже.

Во время вегетации

В качестве подкормки рыбную муку можно использовать в сухом виде или приготовить настой для полива и опрыскивания. Наиболее распространённый вариант — равномерно распределить порошок по поверхности, слегка заделать его и обильно полить.

Нормы внесения для разных культур

  • Картофель: 100–150 г/кв. м в зависимости от типа почвы.
  • Томаты, перцы, баклажаны: 10–15 г в лунку при пересадке.
  • Ягодные кустарники: при посадке 50–60 г на яму, при подкормке — 100 г/кв. м.
  • Плодовые деревья: 70–80 г при посадке, для взрослых растений — 150–200 г/кв. м.
  • Овощи и зелень: 100 г/кв. м под перекопку.
  • Комнатные растения: 10–15 г на горшок диаметром 20–25 см или жидкий настой (1 ст. ложка на 10 л воды).

В плотные суглинки рыбную муку лучше вносить вместе с перегноем или компостом — так процесс разложения пойдёт быстрее.

Частые ошибки

  1. Передозировка. Избыток питательных веществ не приносит пользы, а иногда вредит растениям.
  2. Использование испорченного продукта. Признак — запах гнили.
  3. Отсутствие полива после внесения. Без влаги порошок не начнёт разлагаться.
  4. Неправильные сроки. Вносить удобрение лучше весной, при посадке или осенью под перекопку. Подкормка во второй половине лета может привести к активному росту зелёной массы вместо подготовки к зиме.

Рыбная мука — одно из немногих удобрений, которое совмещает органическую чистоту и высокую эффективность. При правильном применении она становится надёжным помощником для огородника, обеспечивая богатый урожай и здоровую почву.

Уточнения

Мука́ — пищевой продукт, получаемый в результате перемалывания зёрен различных сельскохозяйственных культур.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Домашние животные
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Яичная скорлупа превращает сад в минное поле: неожиданный эффект
Садоводство, цветоводство
Яичная скорлупа превращает сад в минное поле: неожиданный эффект
Популярное
В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням

Учёные Бразилии сделали шокирующее открытие — обнаружили гигантскую рыбу в амазонских реках, что ставит новые вопросы к экосистеме и эволюции.

В джунглях Амазонки обнаружили речного монстра: новая рыба способна бросить вызов пираням
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
Хруст, от которого не уйдёшь: маринованная капуста с перцем за ночь
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Последние материалы
Газпром нашёл покупателя на арестованную долю в Wintershall Noordzee: актив заблокирован судом
В экстренной ситуации счёт идёт на секунды: как обычная беспорядочность в багажнике превращается в угрозу для водителя
Залог за съемную квартиру не возвращают? Что нужно знать, чтобы не дать себя обмануть
Опасный сигнал: назван простой способ вычислить телефонных мошенников за секунду
Ошибка в карте пациента = риск осложнений: когда страх перед пенициллином играет против
Что делать, если ребенок отказывается идти в школу: эти факторы уничтожают детскую мотивацию
Свинина и виноград: дуэт, который рушит гастрономические стереотипы — гарнир не нужен
Три врага картошки в погребе: кто и что уничтожает клубни после сбора
Боль в коленях и усталость в спине: как избежать ошибок при выборе трекинговых палок
Маркировка не спасает: даже дорогие корма оставляют собак без нужных микроэлементов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.