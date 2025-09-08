Срезать, но не всё: парадокс обрезки, о котором знают только опытные — урожай клубники удвоится

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Лето подходит к концу, но заботы на участке не заканчиваются. Осенью садоводы уделяют внимание многолетним культурам, и клубника здесь занимает одно из первых мест. Чтобы грядки хорошо перезимовали и на следующий год порадовали крупными и сладкими ягодами, кустики нуждаются в правильной обрезке. Эта процедура кажется простой, но у нее есть тонкости, без которых легко навредить растениям.

Обрезка клубники осенью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Обрезка клубники осенью

Осенняя обрезка клубники

Клубника — многолетняя культура, у которой листья обновляются постепенно. Средний срок жизни одного листа — около трех месяцев. Если не убирать старые и больные пластины, они становятся источником болезней и убежищем для вредителей. Особенно опасны грибковые инфекции, которые легко распространяются в условиях повышенной влажности и загущенности грядок.

Удаление ненужной листвы и усов не только оздоравливает посадки, но и позволяет кусту направить силы на подготовку к зиме. После обрезки растения лучше закладывают цветочные почки, активнее накапливают питательные вещества и в целом легче переживают холода.

Важно помнить: полное удаление листвы у здоровых кустов недопустимо. Листья участвуют в фотосинтезе и обеспечивают растение питанием. Полное "скошивание" оправдано только в случаях сильного поражения грибком или вредителями.

Когда лучше всего обрезать

Подрезка относится к травмирующим процедурам, поэтому кустам нужно время на восстановление. Оптимальный срок — за 3-4 недели до первых заморозков. Если обрезать слишком рано, кусты снова тронутся в рост и не успеют подготовиться к зимовке. Если опоздать, растения ослабнут и хуже перенесут холод.

Ориентироваться стоит не только на календарь, но и на погоду. В средней полосе обычно начинают со второй половины августа, в южных регионах — позже, в северных — раньше. В жаркие дни проводить обрезку нельзя: жара сильно ослабляет кусты.

Сложнее обстоит дело с ремонтантной клубникой. Она плодоносит "волнами" вплоть до осени. В этом случае действуют два правила:

  • обрезать можно только кусты, которые полностью отплодоносили;
  • если плодоношение затянулось до октября, лучше перенести процедуру на весну.

Подготовка к процедуре

Для работы нужны острый секатор или ножницы и ёмкость для сбора обрезков. Инструменты обязательно дезинфицируют, иначе можно перенести инфекции с одного куста на другой. Удобно держать раствор для обработки прямо под рукой.

Лучше всего обрезать в сухую погоду, но при необходимости это можно сделать и после дождя. Важно заранее убрать с грядки сорняки и обеспечить свободный доступ к каждому кусту.

Основные правила обрезки

Чтобы не повредить растения, стоит помнить несколько простых правил:

  1. Листья и усы нельзя вырывать или выкручивать — это травмирует сердцевину куста.
  2. Нельзя работать тупым инструментом — разлохмаченные срезы загнивают.
  3. Инструмент должен быть чистым и продезинфицированным.
  4. Усы отрезают как можно ближе к основанию, но не задевая сердечко.

Сердцевина — это точка роста. Если повредить её, куст погибнет.

Как правильно обрезать клубнику

  1. Удалите сорняки.
  2. Осмотрите куст и найдите усы. Укоренившиеся розетки можно пересадить или выбросить, остальные — обрезать у основания.
  3. Срежьте все засохшие цветоносы и листья.
  4. Удалите старые, пожелтевшие, красные, подсохшие и поражённые листья. Оставляйте черешки длиной около 5 см.
  5. Соберите все остатки и вынесите за пределы участка или сожгите. В компост их класть нельзя.

На кустах должны остаться только молодые и здоровые листья.

У ремонтантной клубники обрезку проводят осторожнее: осенью убирают лишь засохшие и повреждённые части, основную чистку оставляют на весну.

Уход после процедуры

Обрезка — стресс для растений, поэтому им нужен уход. Сначала рыхлят землю вокруг кустов и поливают. Через несколько дней проводят подкормку. Осенью клубника особенно нуждается в фосфоре и калии — они помогают корням и повышают зимостойкость. Азот использовать нельзя: он стимулирует рост зелёной массы, что ослабляет куст перед холодами.

Хороший вариант — специальные осенние минеральные комплексы или древесная зола (около стакана на квадратный метр). Можно разложить под кустами перегной или компост слоем до 5 см — это и питание, и дополнительная защита от морозов.

Если осенью стоит сухая погода, перед первыми заморозками проводят влагозарядковый полив. Последний этап подготовки — обработка от вредителей и болезней. Для этого используют инсектициды и фунгициды в тёплый сухой день при температуре выше +5 °C.

Правильная осенняя обрезка помогает сохранить здоровье клубничных грядок, снизить риск заболеваний и подготовить растения к зиме. Выполняя процедуру в нужные сроки и с учётом правил, садовод получает шанс на богатый урожай следующего лета.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
