Не выкидывайте урожай: лишние яблоки превращаются в удобрение — секрет, который экономит деньги

Когда садоводы сталкиваются с переизбытком яблок, вопрос их утилизации становится особенно актуальным. Если семья, друзья и соседи уже наелись урожаем, а плодов всё равно слишком много, многие задумываются о том, чтобы отправить их в компостную кучу. Это действительно разумный вариант, но важно учитывать особенности фруктов и условия их закладки.

Яблоки стоит класть в компост

При переработке яблок полезные вещества и минералы не исчезают, а переходят в будущую подкормку. Часть питательных компонентов усваивается растениями напрямую, а остальное становится источником пищи для червей и микроорганизмов. Именно они ускоряют разложение и помогают формировать плодородный грунт.

Гниющие яблоки не только не вредят компосту, но и запускают в нём более активные процессы. Дополнительный плюс — уборка падалицы защищает сад от насекомых, которые в противном случае переберутся с земли на целые плоды.

Как снизить кислотность

Главная особенность яблок — высокая кислотность. Если закладывать их в компост в больших количествах, уровень pH может сместиться и не все растения оценят такую подкормку. Чтобы нейтрализовать кислоту, используют известь, соду, золу, мел или доломитовую муку. На 10 кг яблок достаточно 100 г соды или извести, либо 200–250 г золы.

Какие яблоки можно использовать

Здоровые плоды

Любые целые яблоки без признаков болезней можно смело отправлять в компост. Причём это касается и недозрелых, и переспелых плодов. Чем дольше яблоко висело на ветке, тем быстрее оно перегниёт. Чтобы ускорить процесс, крупные фрукты лучше разрезать.

Падалица

Опавшие яблоки — самый распространённый вариант для переработки. Даже если плоды треснули, слегка подгнили или покрылись плесенью, они не испортят компост, а наоборот, ускорят биодеградацию. Вредители и личинки, которые могут оказаться внутри, не представляют опасности: в куче температура достигает значений, при которых они погибают или уходят.

Болеющие плоды

Тут всё сложнее. Если яблоню поразила парша, мучнистая роса или монилиоз, плоды можно компостировать: споры грибков не выживут при нагревании и разложении. Но есть болезни, устойчивые даже к +60 °C, например ржавчина или пероноспороз. В этом случае заражённые фрукты лучше уничтожить.

Опытные садоводы советуют использовать аэробное компостирование с регулярным перемешиванием. При хорошем доступе воздуха уничтожение патогенов идёт значительно быстрее.

Когда яблоки лучше не класть

Есть ситуации, когда от идеи использовать яблоки в компосте стоит отказаться:

если деревья недавно обработаны сильными химикатами — остатки препаратов убьют полезные бактерии и замедлят процесс созревания массы;

при закладке целых твёрдых плодов — они будут разлагаться очень долго, поэтому лучше нарезать их на куски;

если речь идёт о фруктах с признаками ржавчины или пероноспороза — велик риск сохранить инфекцию и заразить весь участок.

Альтернатива компостной куче

Когда урожая слишком много, даже компостная яма не справляется. В таком случае яблоки можно закопать под деревьями или кустами. Для этого делают неглубокую траншею, кладут плоды и засыпают землёй. Такой способ даёт меньше пользы, чем полноценный компост, но он проще и быстрее. Особенно хорошо яблоки усваиваются ягодными кустарниками — смородиной, крыжовником или малиной.

Яблоки — отличный материал для компоста, если подходить к их переработке с умом. Они обогащают будущую подкормку минералами, ускоряют процессы гниения и помогают утилизировать излишки урожая. Главное — учитывать состояние плодов и правильно их закладывать, чтобы не навредить растениям в саду.

