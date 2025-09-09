Сад под угрозой: какие насекомые из компоста мигрируют прямо на грядки

Компостная яма — удобный способ переработки органики, но вместе с полезными процессами там могут появляться и непрошеные "соседи". Вредители не только мешают разложению отходов, но и способны переселиться на грядки, испортив урожай.

Компостер на даче

Кто селится в компосте

Мокрицы — помогают разложению органики, но после внесения компоста могут перебраться к фасоли, свекле и другим овощам.

— помогают разложению органики, но после внесения компоста могут перебраться к фасоли, свекле и другим овощам. Муравьи и уховертки — в самой яме неопасны, однако замедляют разложение. На грядках их присутствие нежелательно.

— в самой яме неопасны, однако замедляют разложение. На грядках их присутствие нежелательно. Личинки и жуки — прямой пользы не приносят и также могут повредить растения после попадания компоста на землю.

— прямой пользы не приносят и также могут повредить растения после попадания компоста на землю. Дождевые черви — единственные "жильцы", которых трогать не стоит: они разрыхляют массу и ускоряют ферментацию.

Как избавиться от вредителей

Повысить температуру в яме до около 49 °C — в таких условиях насекомые не выживают.

Регулярно ворошить компост — не реже раза в неделю, чтобы нарушать комфортную среду для вредителей.

Добавлять материалы с азотом — навоз, кровяную муку, измельчённую скорлупу моллюсков. Это ускоряет перегнивание листьев, веток и соломы.

Поддерживать влажность — полив водой помогает активировать процессы разложения.

Что делать с готовым удобрением

Если есть сомнения, что в компосте остались личинки или мелкие жуки, массу стоит просеять через сетку в тележку или на брезент. В итоге на грядки попадёт только чистое, безопасное удобрение.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). Процесс образования компоста называют компостированием.

