Сад под угрозой: какие насекомые из компоста мигрируют прямо на грядки

Компостная яма — удобный способ переработки органики, но вместе с полезными процессами там могут появляться и непрошеные "соседи". Вредители не только мешают разложению отходов, но и способны переселиться на грядки, испортив урожай.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Компостер на даче
Кто селится в компосте
Мокрицы — помогают разложению органики, но после внесения компоста могут перебраться к фасоли, свекле и другим овощам.
Муравьи и уховертки — в самой яме неопасны, однако замедляют разложение. На грядках их присутствие нежелательно.
Личинкии жуки — прямой пользы не приносят и также могут повредить растения после попадания компоста на землю.
Дождевые черви — единственные "жильцы", которых трогать не стоит: они разрыхляют массу и ускоряют ферментацию.
Как избавиться от вредителей
Повысить температуру в яме до около 49 °C — в таких условиях насекомые не выживают.
Регулярно ворошить компост — не реже раза в неделю, чтобы нарушать комфортную среду для вредителей.
Добавлять материалы с азотом — навоз, кровяную муку, измельчённую скорлупу моллюсков. Это ускоряет перегнивание листьев, веток и соломы.
Поддерживать влажность — полив водой помогает активировать процессы разложения.
Что делать с готовым удобрением
Если есть сомнения, что в компосте остались личинки или мелкие жуки, массу стоит просеять через сетку в тележку или на брезент. В итоге на грядки попадёт только чистое, безопасное удобрение.
Уточнения
Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). Процесс образования компоста называют компостированием.
