Огород без хлопот: одна осенняя посадка избавляет от лишней работы весной

Осень в теплице — это не только уборка урожая, но и подготовка почвы к следующему сезону. Если оставить землю без внимания, весной дачнику придётся бороться с сорняками, вредителями и грибковыми инфекциями. Но есть способ облегчить себе задачу: посеять сидераты. Эти растения не только оздоровят грунт, но и помогут избавиться от нежелательных "соседей".

Теплица
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Теплица

Почему стоит заняться почвой осенью

Многие откладывают обработку теплицы до весны, надеясь, что мороз уничтожит всё лишнее. На деле сорняки и вредители спокойно зимуют, а весной активизируются с новой силой. Химические препараты решают проблему, но вместе с тем снижают плодородность земли. Сидераты действуют мягко, естественным образом улучшая качество почвы.

Что дают сидераты

  • обогащают землю органикой и азотом;
  • делают почву более рыхлой и воздухопроницаемой;
  • подавляют сорняки;
  • препятствуют распространению вредителей и грибковых заболеваний.

Чтобы растения успели выполнить свою работу, их сеют в конце августа или начале сентября. До холодов зелёную массу скашивают и заделывают в грунт.

Лучшие культуры для теплицы

  1. Горчица — лидер среди сидератов. Её густые всходы подавляют сорняки, а корни выделяют вещества, отпугивающие вредителей. Дополнительный плюс — защита от фитофторы и корневой гнили.

  2. Фацелия — неприхотлива и не боится заморозков. Снижает численность нематоды, проволочника и тли, а также укрепляет иммунитет почвы против грибков.

  3. Овес — насыщает грунт азотом, калием и фосфором, улучшая питание будущих культур.

  4. Рожь — очищает землю от сорняков и сдерживает нематоду, но её лучше не сеять, если весной в теплице планируются огурцы.

Секрет урожая в севообороте

Выбирая сидераты, нужно учитывать будущие посадки. Для томатов подойдут практически все варианты, перечисленные выше. А вот для огурцов лучше отказаться от ржи и отдать предпочтение горчице, овсу или фацелии.

Таким образом, осенний посев сидератов в теплице избавит весной от лишних хлопот и создаст оптимальные условия для овощей. Почва станет более живой, здоровой и плодородной, а урожай — обильнее и качественнее.

Уточнения

Огоро́д - участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений, снедной зелени, ботвы, капусты и кореньев: репы, моркови, картофеля, лука и прочего.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
