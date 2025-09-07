Маленький побег превращается в зелёный щит: секрет розмарина раскрыт

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:28
Садоводство

Розмарин — одна из самых любимых трав на кухне и в саду. Его аромат делает блюда ярче, чай — полезнее, а клумбы — красивее. Недаром латинское название растения Rosmarinus переводится как "морская роса". Но, несмотря на всю его выносливость, без правильной обрезки розмарин быстро теряет форму и красоту.

Розмарин
Фото: commons.wikimedia.org by Acabashi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Розмарин

Зачем нужен секатор

У розмарина есть несколько причин для "стрижки":

  • Эстетика. Без обрезки куст разрастается хаотично, становится неопрятным.
  • Форма. Растение часто выращивают в виде топиариев, где нужны прищипывание и формовка.
  • Здоровье. Зимой ветки могут ломаться и повреждаться — их лучше удалять, чтобы избежать болезней.
  • Размножение. Даже самый ухоженный куст живёт 5-10 лет. Продлить жизнь можно, укореняя черенки.

Когда подрезать розмарин

Лучшее время — конец весны или начало лета, когда куст активно растёт. Летом допустима лёгкая прищипка свежих побегов, которая одновременно даёт урожай для кухни.

Осенью тоже можно взяться за секатор, но только не позже начала сентября: растению нужны 6-8 недель, чтобы подготовиться к холодам. Зимой трогать куст не стоит, разве что для удаления обмерзших ветвей в конце сезона.

Как правильно обрезать

Главное правило: никогда не срезайте больше трети растения.

"Однажды я по неопытности отрезала половину куста и долго удивлялась, почему он так и не восстановился".

Поэтому принцип простой — меньше значит лучше. Работайте только с мягкими зелёными побегами, а старые, древесные ветви затрагивайте минимально. Если хочется более радикальных изменений, лучше укоренить черенки и вырастить новый куст.

Для размножения берут побеги длиной 10-15 см с зелёных частей растения в конце весны или в конце лета, пока они ещё не огрубели.

Где делать срез

Самое удачное место — у мягкой зелёной верхушки. Древесные участки розмарин переносит плохо, поэтому срезать их стоит только в случае болезни или засыхания.

Регулярный сбор молодых побегов и аккуратное формирование куста не только делают розмарин красивым, но и стимулируют его рост.

Уточнения

Розмари́н лека́рственный или Розмари́н обыкнове́нный (лат. Rosmarínus officinális) — вид полукустарниковых и кустарниковых вечнозелёных растений рода Розмарин (Rosmarinus) семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
