Ржавчина крадёт урожай: где хранить инструмент, чтобы он не предал в нужный момент

2:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие дачники знают: чем чаще используешь лопаты, тяпки или секаторы, тем быстрее тупятся их лезвия. Но далеко не всегда после работы есть силы и время, чтобы тщательно отмывать и точить инструмент. В итоге садоводы продолжают пользоваться грязным и тупым инвентарём, что не только снижает эффективность работы, но и повышает риск травм.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Садовый инвентарь

Простая истина от опытных хозяев

Есть старое правило: проще не допустить проблему, чем потом тратить часы на её устранение. Именно поэтому бывалые дачники придумали нехитрый способ хранения садового инвентаря, который помогает сохранить остроту лезвий и защитить их от коррозии.

Волшебная смесь для хранения

Секрет в обычном песке и растительном масле. Нужно взять ёмкость — ведро или ящик — и наполнить его смесью в пропорции три части сухого песка на одну часть масла. После работы инструмент с лезвием просто втыкают в эту смесь.

В итоге песок бережно снимает налипшую землю, а масло создаёт защитную плёнку, предотвращающую ржавчину. Лезвие дольше остаётся острым, а сама поверхность чистой и готовой к следующей работе.

Почему это работает

Песок выполняет роль мягкого абразива, очищая металл.

Масло защищает от влаги, которая вызывает коррозию.

Инструмент всегда под рукой — достал из ведра и сразу работаешь.

Дополнительные советы

Чтобы продлить срок службы садового инвентаря, стоит раз в сезон всё же выделить время для профилактической заточки и обработки металлических частей. Деревянные ручки можно протирать льняным маслом или олифой, чтобы они не рассыхались и не трескались.

Таким образом, благодаря простому приёму с ведром песка и масла дачники экономят время, избегают лишних травм и продлевают жизнь своим инструментам.

Уточнения

Сека́тор (фр. sécateur, от лат. seco — секу́, ре́жу), или садо́вые но́жницы — ручной инструмент для обрезания побегов и нетолстых веток при формировании и прореживании кроны деревьев, кустарников; также используется при сборе винограда.

