Растение-секрет: дачники нашли зелёную замену навозу, которая оживляет землю

2:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие дачники уверены: плодородная почва — главный секрет богатого урожая. Но не у каждого есть возможность использовать навоз или сложные удобрения. Опытные огородники нашли альтернативу, которая способна не только заменить органику, но и оздоровить землю. Речь идёт о сидератах, а среди них выделяется настоящий чемпион — фацелия.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Фацелия

Живое удобрение вместо навоза

Сидераты называют "зелёным удобрением". Эти растения выращивают специально, чтобы затем заделать в почву, обогащая её питательными веществами. В отличие от навоза, они не имеют неприятного запаха, не привлекают мух и не требуют больших затрат. Дачники отмечают, что после нескольких сезонов с фацелией земля становится более рыхлой, дышащей и плодородной.

Почему именно фацелия

Фацелия — уникальное растение. Она практически не имеет ограничений по выбору места: её можно сеять и на бедных, и на кислых почвах, а также на участках, где до этого росли другие культуры. Она быстро набирает зелёную массу, хорошо переносит прохладную погоду и устойчива к заморозкам. Уже через полтора месяца после посева фацелия зацветает, превращая участок в ароматное сиреневое поле.

Как использовать фацелию на огороде

Весной или в начале лета семена высевают в подготовленную почву. Когда зелёная масса подрастает и зацветает, её скашивают и заделывают в грунт — это естественное удобрение, богатое азотом и органикой. Осенью растение можно оставлять перегнивать прямо на грядках. За зиму зелёная масса перепревает и превращается в ценное органическое вещество, которое улучшает структуру и питательность земли. Дополнительный бонус — фацелия активно подавляет сорняки и привлекает пчёл, что положительно сказывается на урожайности плодовых культур.

Эффект для почвы и растений

После нескольких циклов посева фацелии почва становится более мягкой, лучше удерживает влагу и насыщается азотом. Это особенно полезно для таких культур, как картофель, томаты и огурцы, которые любят рыхлую и питательную землю. Кроме того, корневая система фацелии препятствует развитию патогенной микрофлоры, что снижает риск грибковых заболеваний.

Таким образом, фацелия по праву считается универсальным помощником на даче. Она проста в уходе, неприхотлива к условиям и способна полностью заменить навоз, сделав землю живой и плодородной без лишних затрат.

Уточнения

Фаце́лия (лат. Phacelia) — род растений семейства Водолистниковые (Hydrophyllaceae), ранее относимый к бурачниковым (Boraginaceae) и насчитывающий 186 видов однолетних и многолетних травянистых растений, которые произрастают в Северной и Южной Америке.

