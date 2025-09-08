Сказка о запретном плоде ожила в саду: что происходит, если снова посадить яблоню на старое место

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:53
Садоводство

Опытные садоводы часто предупреждают: есть культуры, которые нельзя сажать на одном и том же месте дважды. Это не суеверие, а реальный биологический закон, известный как явление почвоутомления.

Яблоко
Фото: pixnio.com by Paolo Neo, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Яблоко

Почему деревья не приживаются на старом месте

Некоторые представители семейства розоцветных — яблони, груши, сливы и айва — крайне чувствительны к составу почвы. Их корни в процессе роста выделяют особые вещества — колины. Эти соединения постепенно накапливаются в грунте и создают неблагоприятные условия для новых саженцев того же вида. Фактически, дерево "оставляет за собой" химический след, который мешает развитию своих же потомков.

Дополняет проблему и биология почвы: под старыми деревьями годами скапливаются возбудители грибковых заболеваний, личинки вредителей и продукты распада корней. Для молодого растения это настоящая ловушка — оно сталкивается с агрессивной средой сразу после посадки и часто погибает.

Когда эффект усиливается

На богатых и регулярно удобряемых почвах негативные последствия могут проявляться слабее. А вот на истощённых или глинистых грунтах, где редко проводят севооборот, почвоутомление ощущается особенно сильно. Дополнительный фактор риска — корневая поросль старого дерева. Она продолжает выделять вещества, подавляющие рост новых яблонь или груш на том же месте.

Что делать садоводу

Чтобы избежать потерь, агрономы советуют соблюдать несколько простых правил:

  • Никогда не сажать новые яблони, груши, сливы или айву сразу после выкорчевки старых деревьев того же вида.
  • Дать почве "отдохнуть" хотя бы 2-3 года, засеяв пустующую территорию сидератами — например, люпином, горчицей или бобовыми. Эти растения улучшают структуру земли и помогают вывести токсичные соединения.
  • Если другой площадки на участке нет, стоит полностью заменить грунт в яме для посадки на глубину около метра и ширину до полутора метров. Это трудоёмкий, но надёжный способ обеспечить новому саженцу здоровый старт.

Проверенная временем истина

Природа сама регулирует плотность посадок: аллелопатия — естественный механизм, благодаря которому растения защищают свою территорию. Игнорировать эти законы опасно: деревья будут чаще болеть, плохо плодоносить и могут погибнуть уже в первые годы после высадки.

Грамотно планируя сад и учитывая особенности почвы, можно избежать лишних хлопот и вырастить здоровые, урожайные фруктовые деревья, которые будут радовать не одно поколение.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
