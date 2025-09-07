Розы оживут после зимы, если сделать один неожиданный шаг

Розы — одни из самых красивых и универсальных растений. Их можно встретить в бордюрах, контейнерах и даже вьющимися композициями, украшающими стены и арки. Несмотря на репутацию "капризных", при правильном уходе они становятся настоящим украшением сада. Главное — освоить обрезку. Именно она помогает розам цвести обильно, оставаться здоровыми и противостоять болезням.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Розы Курорт Роза Хутор

Когда обрезать розы

Мнения садоводов расходятся: одни выбирают весну, другие — осень. Но радикальная обрезка допустима только в период покоя, чаще всего — в конце зимы или ранней весной. Сигналом служат набухающие почки: как только появляются первые признаки роста, пора браться за секатор.

Есть и исключения. Например, плетистые розы нужно подрезать сразу после летнего цветения. А высокие кусты осенью можно укоротить наполовину, чтобы защитить их от снега и ветра.

Инструменты и подготовка

Для работы понадобятся:

секатор или садовые ножницы,

ручная пила для толстых ветвей,

стерилизующий раствор, чтобы не переносить болезни.

Перед началом внимательно осмотрите куст. Удалите все сухие, повреждённые и больные побеги. Особое внимание уделите дикой поросли, которая забирает силы у культурного растения.

Основные правила обрезки

убирайте слабые и тонкие стебли, неспособные выдержать тяжёлые цветы;

подрезайте кусты, посаженные в прошлом году, только слегка;

взрослые розы укорачивайте на треть или половину, иногда — до двух третей, если они сильно пострадали от зимы;

делайте косые срезы под углом 45° на расстоянии около 0,5 см от почки, направленной наружу.

Обрезка должна формировать аккуратный, округлый куст с равномерным распределением ветвей.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

