Розы оживут после зимы, если сделать один неожиданный шаг

Розы — одни из самых красивых и универсальных растений. Их можно встретить в бордюрах, контейнерах и даже вьющимися композициями, украшающими стены и арки. Несмотря на репутацию "капризных", при правильном уходе они становятся настоящим украшением сада. Главное — освоить обрезку. Именно она помогает розам цвести обильно, оставаться здоровыми и противостоять болезням.
Мнения садоводов расходятся: одни выбирают весну, другие — осень. Но радикальная обрезка допустима только в период покоя, чаще всего — в конце зимы или ранней весной. Сигналом служат набухающие почки: как только появляются первые признаки роста, пора браться за секатор.
Есть и исключения. Например, плетистые розы нужно подрезать сразу после летнего цветения. А высокие кусты осенью можно укоротить наполовину, чтобы защитить их от снега и ветра.
Для работы понадобятся:
Перед началом внимательно осмотрите куст. Удалите все сухие, повреждённые и больные побеги. Особое внимание уделите дикой поросли, которая забирает силы у культурного растения.
Обрезка должна формировать аккуратный, округлый куст с равномерным распределением ветвей.
Уточнения
Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.
