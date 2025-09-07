Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рулет, который обошёл колбасу: мясное блюдо с секретной начинкой — результат удивит даже гурмана
Собчак против Николаева: скандал из-за 7 секунд хита Пугачёвой
Ушёл из жизни маэстро моды и скорости: автомобили, в которых остался жить стиль Армани
Земляной монстр без пощады: враг, которого садоводы не видят — урожай исчезает в один миг
Простые упражнения, которые делают тело выносливым, а разум спокойным
Полная миска, но собака не ест: скрытая причина удивит владельцев
От Америки до Парижа: как три семьи пытаются справиться с прошлым в новом фильме Джармуша
Чернобыльский запрет снят: Сербия возрождает ядерные амбиции с помощью Кореи
Организм подаёт сигнал: как в два часа ночи сон становится уязвимым

Луковицы в землю до зимы — и весной сад зацветёт без хлопот: список лучших многолетников

4:55
Садоводство

Осень для многих садоводов — это не только время сбора урожая и подготовки почвы к зиме, но и прекрасный момент для расширения цветника. В этот период можно посеять и посадить многолетние декоративные культуры, которые уже следующей весной порадуют ранним цветением и крепким здоровьем. У осенних посадок есть несколько весомых преимуществ: дружные всходы, более высокий иммунитет растений и возможность спокойно уделить время саду после завершения основных дачных дел.

Осенняя посадка цветов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осенняя посадка цветов

Посадка осенью

Главное достоинство осенних посевов — высокая всхожесть семян. Многие культуры нуждаются в естественной стратификации, то есть в охлаждении, после которого семена активнее прорастают. Даже те растения, которые могут обойтись без этого процесса, после зимы всходят быстрее и зацветают раньше.

Второй плюс — повышенная устойчивость к неблагоприятным условиям. Всходы, которые появляются в «боевых» условиях, а не на подоконнике, изначально закалённые. Они лучше переносят засуху, резкие перепады температуры и атаки вредителей. В результате такие растения растут крепкими и реже болеют.

Не стоит забывать и о практичности: именно осенью у садоводов освобождается время. Когда основные хлопоты завершены, можно без спешки уделить внимание цветам и спланировать обновление клумб.

Как правильно сеять

Высев проводят незадолго до морозов — с конца октября до конца ноября. Если сделать это раньше, есть риск, что семена успеют прорасти и погибнут с первыми холодами.

Семена помещают в бороздки или лунки и слегка присыпают землёй. Можно использовать торф, компост или перегной. Глубоко заделывать их не стоит — это замедлит прорастание.

Многолетники для осенних посевов

  1. Аквилегия — яркая и неприхотливая культура, отлично чувствует себя на плодородных почвах.
  2. Астры — переносят даже сильные заморозки и словно созданы для осеннего сева.
  3. Гипсофила — воздушные кустики, украшенные множеством белых цветков, прекрасно смотрятся на клумбах.
  4. Дельфиниумы — высокорослые красавцы для центра цветников или заднего плана.
  5. Камнеломка — природный житель каменистых склонов, прекрасно подходит для альпийских горок.
  6. Маки — нуждаются в стратификации, поэтому осень — идеальное время для их посева.
  7. Нивяник (садовая ромашка) — неприхотливый цветок, которому достаточно света и дренированного грунта.
  8. Люпин — эффектное растение с крупными соцветиями, предпочитает питательные суглинки.
  9. Колокольчик карпатский — универсален для клумб и альпийских горок.
  10. Гайлардия — яркое и неприхотливое украшение сада.
  11. Горечавка — редкая, но очень эффектная культура, отлично подходит для осеннего посева.
  12. Гелениум — любит плодородную почву и радует оранжево-красными соцветиями.

Луковичные для осени

Большинство луковичных лучше всего высаживать именно осенью, чтобы они успели укорениться до промерзания почвы.

  1. Нарциссы — сажают с конца августа до сентября. Для раннего цветения лучше выбирать солнечные места.
  2. Тюльпаны — идеальны для посадки в сентябре–октябре, хорошо переносят зиму.
  3. Ирисы — нетребовательные и выносливые, высаживаются до конца октября.
  4. Гиацинты — ароматные и яркие цветы, которые не переносят застоя воды.
  5. Крокусы — неприхотливые весенние первоцветы, их можно высаживать до октября.

Перед посадкой луковицы обязательно обрабатывают раствором марганцовки или специальным фунгицидом, а почву заправляют перегноем или компостом.

Деление кустов

Осень — хорошее время для деления и пересадки взрослых растений. Корневища извлекают, очищают от повреждённых частей и делят на фрагменты. Каждый кусок должен иметь развитые корни и несколько точек роста.

  • Хосты — популярны благодаря декоративной листве и любят влажную почву.
  • Астильба — морозостойка, даёт множество делёнок и хорошо переносит пересадку.
  • Флоксы — можно делить до октября, заглубляя делёнки на несколько сантиметров.

Все срезы обрабатывают фунгицидом или древесным углём, а ямы заправляют смесью торфа, перегноя и садовой земли.

Посадка многолетников и луковичных осенью — это способ не только разнообразить сад, но и сделать его более устойчивым к капризам погоды. Растения, прошедшие естественную закалку, легче адаптируются и радуют пышным цветением уже весной.

Уточнения

Многоле́тнее расте́ние — растение, живущее более двух лет.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Жир на вытяжке тает сам: трюк, который пугает своей простотой
Недвижимость
Жир на вытяжке тает сам: трюк, который пугает своей простотой
Калистеника набирает популярность: тренировки, которые ломают привычные правила фитнеса
Новости спорта
Калистеника набирает популярность: тренировки, которые ломают привычные правила фитнеса
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Наука и техника
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Последние материалы
Ремонт сжирает силы и нервы — главное упущение, которое делает его нескончаемым
Луковицы в землю до зимы — и весной сад зацветёт без хлопот: список лучших многолетников
Мужской атрибут превращён в женское оружие: 10 дерзких способов обыграть галстук этой осенью
Сидни Суини в роли боксёрши: критики в восторге от игры, но не от сценария
Вкус и польза: готовим вегетарианские фрикадельки с нутом и овсянкой
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода
Фото под таймер: Китай ввёл лимит на фотосессии у достопримечательностей
Не гимнастика и не медитация: что скрывает загадочная FYSM-йога
После 14:00 – ни крошки: Лариса Долина раскрыла детали своего рациона и вес
Триллер или фарс: новый фильм с Егором Кридом вызывает больше вопросов, чем ответов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.